Nueve muertos y miles de evacuados por incendios en California

Al menos nueve personas fallecieron y miles debieron evacuar por los incendios que arrasan este sábado al estado de California, incluyedo zonas de Malibú, donde viven varias estrellas de Hollywood.

Los muertos se produjeron en la ciudad de Paradise, en el condado de Butte, al norte de Sacramento, donde se incendiaron 6 mil 700 edificaciones, en su mayoría residencias.

El incendio de Butte, apodado Camp Fire, el más destructivo de que se tiene registro, comenzó el jueves en la mañana, arrasó 36 mil 400 hectáreas hasta la noche del viernes, y el Departamento de Bomberos de California (Cal Fire) apenas lo contenía en un 5%. Otros dos incendios se registran más al sur, en el condado de Ventura, cerca de Thousand Oaks, donde un exsoldado abrió fuego en un bar el miércoles en la noche dejando 12 muertos antes de suicidarse.

"La magnitud de la destrucción que hemos visto es increíble y desgarradora", dijo Mark Ghilarducci, director de la oficina de emergencia del gobierno del estado. "Sabemos que hay heridos y que se han perdido vidas humanas".

El sheriff de Butte, Korey Honea, actualizó el viernes de noche el saldo de víctimas. "Es mi triste deber confirmar que tenemos ahora un total de nueve muertos", indicó.

En tanto, decenas de personas fueron reportadas como desaparecidas.

California ha sido golpeado desde finales de 2017 por numerosos incendios especialmente violentos, que provocaron una decena de muertes.

El presidente Donald Trump no mostró simpatía por la situación del estado, mayoritariamente liberal, y al que acusa de una mala gestión forestal que propicia los incendios.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments!