Los niños hallados en una cueva de Tailandia están en 'buena salud'

Los 12 niños y su entrenador de fútbol que fueron encontrados al cabo de nueve días en una cueva de Tailandia están "en buena salud", según la Marina tailandesa, que publicó este miércoles 3 de julio un nuevo vídeo de ellos.

"Tras haber comido, todos fueron examinados por un médico militar", precisó la Marina, sin detallar, de momento, qué día serán evacuados, una operación complicada porque tendrá que realizarse parcialmente bajo el agua.

En este vídeo, grabado el martes, aparecen 11 niños saludando, diciendo su nombre y luego "estoy bien de salud". La Marina no explicó porqué el duodécimo niño no grabó el mensaje ni tampoco el entrenador. Ya empezaron a ser entrenados para bucear, aunque los socorristas advirtieron que no querían precipitarse a la hora de realizar la evacuación, que será complicada.

Los chicos, de entre 11 y 16 años, fueron encontrados por buzos británicos junto a su entrenador, de 25 años, el lunes por la noche, sanos y salvos, en el interior de una cueva, inundada por las lluvias, tras tres días de búsqueda. Llevaban nueve días atrapados allí.