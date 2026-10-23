Oposición venezolana presiona por elecciones un día después de cierre de ciclo de diálogo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La oposición de Venezuela liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia presionó este jueves por la celebración de elecciones presidenciales en 2027 durante una marcha convocada en todo el país, un día después de que el chavismo y un sector opositor concluyera su tercer ciclo de diálogo.

Desde un punto del oeste de Caracas, los manifestantes avanzaron al grito de “elecciones ya” y se congregaron en una plaza de la ciudad, acompañados de dirigentes de varias facciones que integran la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, así como de activistas de derechos humanos y líderes del partido de Machado, Vente Venezuela (VV).

El activista de VV Carlos Fernández anticipó que van a “sacar con votos” a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en Caracas en enero pasado.

Al término de esta marcha, VV denunció la detención de siete personas que estuvieron a “cargo de los camiones de sonido” utilizados en la movilización de Caracas y pidió su liberación.

Personas participan en una manifestación de la oposición venezolana, algunas expresaron su respaldo a María Corina Machado. EFE

La petición de regreso de Machado

La marcha de este jueves también sirvió para exigir el regreso de Machado a Venezuela y que lidere una eventual transición con ella en la Presidencia. La opositora, quien se encuentra fuera del país desde el pasado diciembre, ha intentado regresar pero se lo han impedido, según denunció su equipo de comunicaciones recientemente.

El pasado 8 de octubre, VV exigió que su líder pueda regresar al país sin la inhabilitación política que pesa en su contra, algo que le impidió competir en las presidenciales de 2024, pese a haber ganado las primarias opositoras del año anterior.

La oposición liderada por Machado y González Urrutia ha retomado las protestas masivas tras la captura de Maduro y una breve pausa por la represión que denunciaron ambos después de las presidenciales de 2024.

Marcha paralela del chavismo

En paralelo, el chavismo marchó este jueves en Caracas para homenajear a la mujer y en apoyo a la prevención del cáncer de mama.

Los chavistas se concentraron en Plaza Venezuela, una zona céntrica de Caracas, donde la oposición también tenía previsto congregarse.

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien suele convocar marchas cuando la oposición lo hace, aseguró que la manifestación fue para respaldar a las mujeres en este mes de la lucha contra el cáncer de mama.

📢 “Nos dicen que tengamos paciencia, que esto es lo que hay. Y les decimos: Vamos a organizarnos y el año que viene vamos a tener elecciones presidenciales y a llevar a María Corina Machado a la presidencia.”



🗣️ Carlos Fernández (@Carlosafg_) desde la movilización en Caracas.… pic.twitter.com/dIJzcRFcqt — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 22, 2026

Negociación sin acuerdos en materia electoral

La marcha de la oposición se produce mientras el chavismo y un sector de la oposición mantiene negociaciones que, luego de tres ciclos de diálogo, no han logrado acuerdos concretos sobre la celebración de elecciones.

La jefa de la oposición en dicho diálogo, la exdiputada Dirorah Figuera, manifestó el miércoles que la “gran demanda” de Venezuela es que se celebren unas presidenciales, que ha planteado sean en 2027, y aseguró que tiene la voluntad para que esto se concrete.

Ni Machado ni González Urrutia participan directamente en estas negociaciones, pero han expresado su deseo de que estas conversaciones logren un “cronograma electoral presidencial oportuno”.

Avances de acuerdos del diálogo

El Parlamento de Venezuela, de mayoría oficialista, juramentó este jueves a los 12 representantes de la sociedad civil que integrarán, junto a 11 diputados, el Comité de Postulaciones Judiciales, encargado de evaluar los perfiles de los aspirantes a magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actualmente señalado de ser afín al chavismo, en atención a lo acordado en el diálogo con la oposición.

Según una investigación de la ONG Transparencia Venezuela, dos de estos integrantes tienen vínculos con el chavismo, con lo cual el Comité de Postulaciones Judiciales tendrá 10 perfiles afines al oficialismo, contando a los ocho diputados vinculados con el partido de Gobierno.

Los otros nueve ciudadanos no tienen vínculos políticos y de una persona no hay información, según Transparencia. Ellos se suman a los tres diputados opositores que también forman parte del comité.