Identifican a la mayoría de las víctimas de Pulse

ACTO TERRORISTA

La ciudad de Orlando difundió este lunes 13 de junio los nombres y edades de las víctimas de la balacera en la discoteca Pulse, en Orlando, Florida.

La lista se actualizará periódicamente a medida que los fallecidos sean identificados y sus familiares notificados. Las autoridades solo están dando a conocer nombres y edades.

La mayoría de las víctimas tienen apellidos de origen latino.

Heartfelt condolences to the families. Some of the victims who have lost their lives. #PrayForOrlando #OrlandoUnited pic.twitter.com/CEKuQ4l816