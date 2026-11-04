Jon Ossoff, el joven senador demócrata presidenciable que se afianza en la republicana Georgia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El senador demócrata por Georgia Jon Ossoff, de 39 años, se consolida en Estados Unidos como un presidenciable para 2028 tras lograr una histórica reelección en un estado que en 2024 ganó el presidente Donald Trump.

El joven político, que consiguió abrirse paso en un estado de tradición conservadora, con experiencia en periodismo de investigación y una creciente presencia en la oposición a Trump, se hizo con una victoria contundente frente al republicano Mike Collins, según las proyecciones de CBS y NBC.

El político había recibido casi dos tercios de los votos contabilizados, de acuerdo con las proyecciones de los canales NBC y CBS.

La retención de su escaño refuerza su peso político dentro del Partido Demócrata y su papel como una de sus voces más relevantes en Georgia, un estado competitivo cuyos resultados electorales pueden inclinar el equilibrio de poder nacional.

Votantes completan sus papeletas en las elecciones de mitad de período en Atlanta, Georgia. EFE

Ossoff asumió en 2021 tras ganar una elección histórica en 2020, año en el que también fue elegido por Georgia el senador Raphael Warnock, lo que permitió que los demócratas tomaran control del Senado y rompieran una racha de 18 años sin que ese estado tuviera a dos senadores de ese partido.

Nacido en Atlanta en 1987, en una familia de raíces judías por parte paterna, incursionó en la política a los 17 años cuando estudiaba en Paideia School, una institución privada de Atlanta, donde aprendió del congresista afroamericano John Lewis (1940-2020), un histórico dirigente de los derechos civiles y quien ahora considera uno de sus mentores.

Según relató a la prensa el propio Ossoff, la lectura de la autobiografía de Lewis, Walking with the Wind, lo llevó a escribirle al congresista y solicitarle una oportunidad para trabajar con él.

Fue becario del político demócrata desde 2004 hasta 2006, cuando comenzó a trabajar con Hank Johnson y su campaña para llegar a la Cámara de Representantes, y posteriormente, tras ganar la elección, fue parte de su equipo legislativo durante cinco años.

En 2009, Jonathan Thomas Ossoff -su nombre completo- se graduó de la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, donde obtuvo un título en Cultura y Política, y en 2013 completó una maestría en Economía Política Internacional en la London School of Economics.

Tras sus estudios, se dedicó ocho años al periodismo de investigación y producción de documentales: dirigió Insight TWI, una productora en Londres, donde hizo reportajes sobre corrupción, crimen organizado, trata de personas y crímenes de guerra, entre otros, lo que le permitió trabajar con cadenas como la británica BBC.

En 2017 volvió a la política como candidato a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por el sexto distrito de Georgia, en una contienda en la que perdió en la segunda vuelta frente a la republicana Karen Handel.

Dos años después, en 2019, Ossoff anunció su candidatura al Senado federal tras reconocer que aquella derrota le enseñó a resistir los ataques políticos y a fortalecer su apoyo.

En una histórica elección derrotó al republicano David Perdue en la segunda vuelta en enero de 2021.

Su política pública

Como senador, Ossoff ha centrado parte de su gestión en investigar la corrupción y los abusos en prisiones, las violaciones de derechos humanos en centros de detención migratoria y en promover legislación bipartidista sobre seguridad pública y protección de menores, como la Ley para prevenir la trata infantil.

También ha impulsado inversiones en infraestructura, la defensa de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la reducción del costo de la insulina para beneficiarios de Medicare, medidas de apoyo a veteranos y familias militares y protecciones para inquilinos.

De cara a un nuevo mandato de seis años, sus prioridades incluyen reducir los costos de la atención médica, revertir los aranceles que, según sostiene, encarecen los alimentos y reforzar la supervisión de las autoridades migratorias. Asimismo, respalda una vía hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados que respetan las leyes y llevan años establecidos en el país.