NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, lanzó este sábado la plataforma digital Constructores, una iniciativa que busca crear un registro de los venezolanos en el mundo para “facilitar” la inscripción y actualización del registro electoral y contribuir en la preparación de una eventual elección en el país.

El registro busca ubicar a los venezolanos, “tanto dentro como fuera del país, es fundamental para avanzar hacia la actualización de sus datos y facilitar su eventual inscripción en el registro electoral ante un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”, dice la nota de prensa difundida en sus redes sociales.

Desde hace años, la oposición denuncia que miles de venezolanos en el mundo no se han podido inscribir en el registro electoral para participar en los procesos de elección, en su mayoría, abierto solo dentro del territorio nacional.

Atención, venezolanos en todos los rincones del mundo. 🇻🇪🌎



De Maturín a Buenos Aires, de Mérida a Madrid: somos millones, y el país necesita saber dónde estamos. Esta vez no solo vamos a votar. Vamos a construir Venezuela Tierra de Gracia, juntos.



Todos somos #Constructores:… pic.twitter.com/Bp8BODU17m — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) October 24, 2026

Constructores busca que “ningún venezolano quede fuera de los procesos de participación y de una eventual actualización del registro electoral”, explicó VV.

Esto ayudará a “conocer la distribución de los venezolanos y contribuir a identificar dónde podrían hacer falta puntos de inscripción, una vez que existan las condiciones institucionales correspondientes” para que se celebre la elección, añadió

Los venezolanos deberán ingresar sus datos, como nombre y cédula y tendrán una identificación biométrica para registrarse.

El partido garantiza la privacidad de la información recopilada a la que, asegura, sus estructuras no tendrán acceso.

La plataforma también abrirá “un canal permanente” para que los inscritos pueden expresar opiniones, ideas o hacer consultas que serán evaluadas por los equipos que corresponda “para determinar su posible incorporación” al proyecto Venezuela Tierra de Gracia. Posteriormente, podrán votar por los proyectos que quieran impulsar.

Desde la captura de Nicolás Maduro en enero pasado por parte de Estados Unidos, diversos sectores de la sociedad civil reclaman una convocatoria a elecciones presidenciales argumentando que el período de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, podía durar máximo seis meses al basarse en el artículo 234 de la Constitución que habla de la ausencia del presidente electo.

Sin embargo, hasta la fecha no hay una convocatoria a elecciones y el chavismo y un sector de la oposición, del que no forma parte Machado, han iniciado un proceso de diálogo con este tema en agenda, bajo el auspicio de Estados Unidos en el marco de su plan de transición tras haber capturado a Maduro.

La jefa opositora en las conversaciones, Dinorah Figuera, ha manifestado su deseo para que la elección se celebre a finales del año que viene o principios de 2028, pero aún no hay avances en el tema.