¿Por qué Christa Pike sobrevivió a su ejecución y qué sigue ahora?

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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James FitzGerald; Kayla Epstein; Brandon Drenon

La asesina convicta Christa Pike despertó y comenzó a hablar desde su cama de hospital casi una semana después de que las autoridades del estado de Tennessee trataran sin éxito de ejecutarla, según informaron sus abogados.

Pike, de 50 años, fue hospitalizada tras sobrevivir a dos intentos de ejecución mediante inyección letal.

La mujer fue condenada a la pena capital por el asesinato en 1995 de una joven de 19 años a la que conoció en un campamento de verano para adolescentes con problemas.

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una investigación independiente sobre lo que falló en la cámara de ejecución de Nashville el 30 de septiembre.

También suspendió las ejecuciones en el estado durante el resto del año.

Advertencia: este artículo contiene detalles que pueden resultar perturbadores para algunos lectores.

¿Cómo sobrevivió Pike?

El Departamento Correccional de Tennessee aún no ha explicado por qué la ejecución no salió como se planeaba, aunque ha defendido el método utilizado.

El doctor Joel Zivot, un anestesiólogo que asesora al equipo de defensa de Pike, afirmó que no fue que Pike tuviera una “inmunidad especial”, sino que creía que no le llegó suficiente pentobarbital a su torrente sanguíneo como para matarla.

De acuerdo con el protocolo de las autoridades penitenciarias, a Pike se le inyectó una segunda dosis del fármaco, después de que la primera no le causara la muerte.

En entrevistas con la BBC, Zivot explicó que probablemente el pentobarbital se extendió por el tejido subcutáneo de Pike en vez de entrar en su torrente sanguíneo.

“La mayor parte del pentobarbital, en lugar de circular por su cuerpo, acabó en sus brazos, y así fue como sobrevivió”, dijo Zivot.

Previo al intento de ejecución, el equipo legal de Pike había subrayado que sufría de trombocitosis, un trastorno de la coagulación sanguínea que podía suponer un problema en el proceso. También, habían presentado una demanda impugnando el protocolo de inyección.

Los abogados advirtieron que, si se formaban coágulos de sangre en el lugar de la inyección como consecuencia de la trombocitosis, estos podían impedir que la sustancia química entrara en sus venas.

Durante el intento de ejecución, los funcionarios de la prisión utilizaron al menos siete agujas para intentar colocarle vías intravenosas a Pike, según declararon posteriormente sus abogados. Se podía oír a la mujer “llorando, gimiendo y respirando con dificultad”.

May Martinez, la madre de Colleen Slemmer, quien fue asesinada por Pike y su novio de entonces, calificó la ejecución fallida como “un desastre”.

Colleen Slemmer fue torturada y brutalmente asesinada por Pike y su entonces novio. / Family handout

El Departamento Correccional de Tennessee defendió el método utilizado, afirmando que “el protocolo no permite procedimientos adicionales a los que se llevaron a cabo”.

Según la agencia de noticias AP, el protocolo estatal no especifica claramente qué debe ocurrir si un recluso permanece con vida tras una segunda dosis.

Tras comprobarse que Pike no iba a morir a causa de las dos dosis, fue trasladada al hospital para recibir tratamiento de urgencia. Los estados tienen la obligación legal de no negar atención médica a los presos.

¿Qué es el pentobarbital?

El pentobarbital es un sedante potente que ralentiza el organismo, incluido el sistema nervioso. Los médicos lo utilizan a veces para tratar ciertas afecciones, pero en dosis altas también puede usarse para provocar la muerte.

Su uso en inyecciones letales fue objeto de escrutinio el año pasado después de que una revisión del gobierno federal estadounidense durante la administración Biden planteara preocupaciones sobre el potencial del fármaco para causar “dolor y sufrimiento innecesarios”.

El gobierno de Biden prohibió su uso en las ejecuciones federales. Pero al ser la de Pike una ejecución estatal, no se rige por esa prohibición.

En los últimos años, para los estados se ha vuelto más difícil conseguir algunos medicamentos necesarios para las inyecciones letales, debido a que las compañías farmacéuticas se han opuesto al uso de sus productos para tales fines.

El Departamento Correccional de Tennessee no se ha pronunciado específicamente sobre las declaraciones del equipo legal de Pike de que el pentobarbital que utilizaron estaba “degradado”.

La entidad afirmó que la sustancia química utilizada en la inyección letal había sido “siempre eficaz”.

Son habituales las ejecuciones en EE.UU. que no salen como estaba previsto. / Getty

¿Qué sucederá ahora?

Aunque se informó que Pike estaba despierta y hablando en el hospital el 6 de octubre, se desconoce su estado de salud y si presenta secuelas. El personal médico ha estado trabajando para eliminar el fármaco de su organismo, un proceso que se estima que durará aproximadamente una semana. Ya no necesita respirador artificial.

Zivot dijo que Pike había podido comunicarse de forma “básica”, diciendo su nombre e intentando adivinar la fecha de forma incorrecta.

Según los informes, está esposada a su cama.

En una audiencia judicial este miércoles, otro de los abogados de Pike informó que hasta el martes la mujer estuvo inconsciente e incapaz de comunicarse. Y confirmó que ya recobró la conciencia pero que su capacidad para hablar es “limitada”.

Sin el consentimiento de Pike, los abogados no podían iniciar nuevas acciones legales. Ahora que se encuentra consciente, no han anunciado si lo harán.

El abogado Will Ayers, en representación de Tennessee, afirmó que parte de la evidencia de la ejecución fallida no está en manos del estado. / Reuters

Las autoridades aún no han confirmado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente, pero las ejecuciones en el estado se han suspendido por el resto del año.

En la audiencia de este miércoles, la jueza I’Ashea Myles le preguntó al abogado representante del estado Will Ayers si podría presentarse una nueva orden de ejecución pronto.

“No puedo responder esa pregunta”, dijo el abogado, argumentando que la decisión depende de la Corte Suprema de Tennessee.

Los abogados de Pike pidieron que se conserven todas las pruebas de la ejecución fallida, como las vías intravenosas, las jeringas, etc., petición que la jueza concedió.

“Cualquier cosa que estuviera en la habitación debe conservarse y mantenerse”, dijo, incluidos los residuos, como empaques y etiquetas.

A lo largo de todo el proceso legal, el equipo legal ha solicitado a Lee, el gobernador del estado, que conmute la sentencia a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Históricamente, la Corte Suprema de Estados Unidos no ha detenido los segundos intentos de ejecución, según John Mills, un abogado que trabaja con reclusos condenados a muerte.

En 2024, permitió a Alabama proceder con una segunda ejecución de Kenneth Eugene Smith, utilizando un método experimental de privación de oxígeno, después de que su plan para matarlo mediante inyección letal fracasara dos años antes.

El Tribunal Supremo ya se pronunció en el caso de Pike: autorizó que se llevaran a cabo las inyecciones letales tras una batalla legal.

¿Ha ocurrido esto antes?

Si bien existe un largo historial de ejecuciones fallidas en Estados Unidos, se cree que Pike es la única persona que ha sobrevivido tras recibir una inyección letal.

Deborah Denno, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, dijo estar “absolutamente asombrada” de que Pike esté consciente y pueda hablar.

Según informó Denno a la BBC, ya había habido siete casos en los que los presos sobrevivieron a sus ejecuciones, pero en esos casos, no pudieron inyectarles nada en las venas.

Pike “es la única persona a la que se le ha inyectado algún tipo de toxina”, dijo.

El intento de ejecución de Pike no fue el primero en Tennessee en 2026 que no salió según lo planeado.

La ejecución de Tony Carruthers, condenado por secuestro y asesinato de tres personas en 1994, fue aplazada en mayo debido a que el personal no pudo encontrar una vena para la inyección letal. El gobernador le concedió un aplazamiento de un año.

En 2022, más de un tercio de las ejecuciones en Estados Unidos fueron fallidas o altamente problemáticas, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, que no adopta una postura ética sobre esta pena.

¿Qué hizo Pike y quién era Colleen Slemmer?

Pike, que ahora tiene 50 años, fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido un año antes junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Pike mató a Slemmer en un campamento para adolescentes con problemas, tras acusarla de insultarla e intentar robarle a Shipp.

Otros dos residentes del campamento testificaron posteriormente que Pike se había jactado del asesinato y les había mostrado un trozo del cráneo de Slemmer.

Durante el asesinato, grabaron un pentagrama invertido —símbolo asociado a grupos satánicos— en el pecho de Colleen. Pike ha negado que fuera ella quien lo hizo.

Shipp fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional y permanece en prisión. Se libró de la pena de muerte porque aún no era mayor de edad en ese momento.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.