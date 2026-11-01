Por qué Trump se enfrenta al mismo problema económico que hundió a Biden

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Michelle Fleury - Corresponsal de Negocios en Nueva York, BBC News

La Casa Blanca se enfrenta a un dilema conocido.

Las cifras económicas no son necesariamente malas, pero la opinión pública en Estados Unidos sí lo es.

Se trata de una desconexión que persiguió a Joe Biden en 2024, cuando los datos principales, aunque sólidos, no lograron convencer a muchos votantes de que la economía estaba funcionando a su favor.

Ahora, Donald Trump se enfrenta a otra versión del mismo desafío.

Durante la campaña de 2024, Trump prometió a los votantes un alivio rápido ante la inflación.

“Cuando gane, bajaré los precios inmediatamente”, dijo.

Cumplir esa promesa ha resultado más difícil de lo esperado.

El crecimiento económico se mantiene estable, el desempleo sigue siendo bajo y la bolsa de valores está cerca de máximos históricos.

Pero el último informe sobre la inflación antes de las elecciones de mitad de mandato confirma lo que los votantes ya saben: los precios siguen siendo altos.

Las causas son diferentes.

Biden lidiaba con las consecuencias de la pandemia del covid.

Trump se enfrenta a precios de la energía más altos, vinculados al conflicto entre EE.UU. e Israel con Irán y a las repercusiones de algunas de sus propias políticas comerciales y migratorias.

La realidad política, sin embargo, es muy similar.

Los votantes no juzgan la economía por las cifras del PIB ni por los máximos históricos de la bolsa.

La juzgan por lo que pagan en el supermercado, el precio de la gasolina y si pueden hacer frente a sus gastos.

Las cifras solo cuentan una parte de la historia

Un crecimiento económico estadounidense del 2,2% sería respetable para los estándares de muchas economías ricas.

Alemania, por ejemplo, ha tenido dificultades para generar un dinamismo comparable. Y una tasa de desempleo estable del 4,2% en EE.UU. difícilmente sugiere una economía en caída libre.

Trump argumenta que heredó un desastre económico de Biden y señala el fuerte crecimiento, la inversión y el buen desempeño del mercado de valores como prueba de que sus políticas están funcionando.

Tras el último informe sobre la inflación, el portavoz de la Casa Blanca Matthew Middleton afirmó que la “agenda económica a favor del crecimiento” en este gobierno había mitigado “la crisis inflacionaria de Biden”.

Larry Kudlow, aliado de Trump y comentarista económico, describió la expansión actual como “la mejor historia jamás contada”, y sostuvo que “nadie va a ser despedido”.

Los votantes parecen estar interpretando una historia diferente, una en la que Trump ganó la presidencia prometiendo abordar el costo de vida pero los precios siguen subiendo.

Parte del problema radica en que los aumentos salariales no han seguido el ritmo de los incrementos en los precios.

El salario medio por hora subió 3% en el último año, mientras que los precios al consumidor aumentaron 3,7%.

Eso ayuda a explicar por qué las encuestas siguen mostrando que los votantes le dan a Trump malas calificaciones por su gestión de la economía.

Mismo idioma, diferentes significados

Para los demócratas, esta dinámica les resulta familiar.

Celinda Lake, una veterana encuestadora demócrata, afirma que el problema comienza con la forma en que los economistas y los votantes utilizan el mismo lenguaje para referirse a cosas diferentes.

“Cuando los economistas dicen que la inflación baja, se refieren a que la tasa de aumento ha disminuido”, afirma.

“Cuando los votantes dicen que la inflación ha bajado, quieren decir que el precio ha vuelto a ser el mismo. Pues bien, por supuesto, nunca vuelve a ser el mismo”, explica.

Joe Biden basó su campaña de 2024 en la economía, pero los votantes vieron las cosas de otra manera. / Getty Images

El gobierno de Biden dedicó gran parte de 2024 a destacar el bajo desempleo, el sólido crecimiento y la baja de la inflación.

De todas formas, muchos votantes seguían pensando en los altos precios a los que se enfrentaban a diario.

Lake, quien asesoró la campaña de Biden en 2020 pero no participó en la contienda de 2024, dice que los votantes juzgan la economía a través de la experiencia personal, no de los indicadores económicos.

“No se puede discutir con la gente sobre su propia realidad de vida”, indica.

Eso podría ayudar a explicar por qué el desafío de Trump se parece tanto al de Biden.

El efecto Trump

Los críticos de Biden lo culparon de la inflación. Pero él podría señalar factores que escapan en gran medida a su control, como la pandemia y sus repercusiones en la cadena de suministro.

Trump tiene menos margen de maniobra para hacer eso.

Algunos economistas sostienen que los precios más altos de hoy en día son, al menos en parte, resultado de sus propias políticas, incluidos los aranceles, así como de las consecuencias económicas de la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán.

“La inflación es claramente atribuible a Donald Trump”, opina Peter Morici, economista de la Universidad de Maryland que se alinea con los republicanos.

“Son sus aranceles y la guerra. La gente lo sabe. Lo ven”, agrega.

Los aranceles del “Día de la Liberación” de Trump, anunciados en abril de 2025, han incrementado los costos para los consumidores.

Un estudio del Banco de la Reserva Federal de Nueva York concluyó que los aranceles incrementaron los precios de los bienes de consumo en aproximadamente 2,9%.

El impacto podría haber sido mayor si Trump no hubiera suspendido posteriormente algunos aranceles, cerrado nuevos acuerdos comerciales y si la Corte Suprema no le hubiera impedido utilizar poderes de emergencia para imponer muchos otros impuestos a las importaciones.

Luego llegó otro revés.

El conflicto con Irán elevó los precios del petróleo, lo que incrementó el valor de la gasolina y significó una nueva presión sobre los presupuestos de las familias.

La Casa Blanca muestra las reducciones de impuestos, el crecimiento del empleo y la disminución del costo de los medicamentos recetados como prueba de que está cumpliendo con las familias estadounidenses.

Además, está adoptando cada vez más políticas destinadas a aliviar las presiones económicas.

Trump ha pedido que se ponga un límite a las tasas de interés de las tarjetas de crédito y ha planteado la idea de un pago de US$5.000 a los adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control del Congreso.

Estas medidas reflejan una realidad política familiar para ambos partidos: cuando los votantes están preocupados por los precios, los argumentos sobre un crecimiento sólido y un bajo desempleo rara vez son suficientes.

Biden nunca encontró la manera de cerrar la brecha entre el desempeño y la confianza económica.

La pregunta de cara a las elecciones de mitad de mandato es si Trump podrá hacerlo.

Si nos guiamos por la historia política reciente, la percepción que se tiene de la economía puede importar más que los propios datos económicos.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.