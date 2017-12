Presidente Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel

A pesar de las advertencias sombrías desde todo el mundo, el presidente Donald Trump, este miércoles 6 de diciembre, trastocó la política exterior estadounidense de las últimas décadas al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel.

De nada sirvieron las exhortaciones apremiantes de gobiernos árabes y europeos o la amenaza de protestas y violencia contra Estados Unidos: Trump dijo que ponía fin a un enfoque que desde hace décadas no ha podido hacer progresar el proceso de paz. Por primera vez, respaldó personalmente el concepto de la “solución de dos Estados” para Israel y los palestinos, siempre que ambas partes lo acepten.

“He resuelto que es hora de reconocer oficialmente a Jerusalén como la capital de Israel”, dijo en un discurso desde la Casa Blanca.

Dijo que la medida venía con un “largo retraso” y beneficia los intereses de Estados Unidos.

Join me live from the @WhiteHouse via #Periscopehttps://t.co/wLXKoISSTG