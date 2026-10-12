Protesta por agua contaminada en el oeste de México deja nueve detenidos y decenas de heridos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Una manifestación por el agua contaminada en Guadalajara (oeste de México) terminó este domingo con al menos nueve personas detenidas, cuatro con paradero desconocido y decenas de heridos, entre ellos representantes de la prensa.

Desde marzo pasado, al menos 320 colonias del área conurbada de Guadalajara reciben en sus casas agua contaminada y con olor a cloaca que contiene metales pesados, heces fecales y que no ha sido clorada, según denunció el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), luego de examinar las muestras.

Personas participan en una manifestación este domingo, en Guadalajara (México). Miles de habitantes del área conurbada de Guadalajara (oeste de México) se manifestaron para exigir una alerta sanitaria por la mala calidad del agua que, según denunciaron, desde hace meses llega a sus casas con coliformes fecales y metales pesados, causando enfermedades y problemas de la piel. EFE/Francisco Guasco

La protesta, a la que asistieron al menos unas 10,000 personas de todas las edades, fue reprimida por agentes antimotines al llegar a Casa Jalisco, la residencia del gobernador Pablo Lemus, que fue protegida con vallas para disminuir el acceso a la calle.

Los manifestantes marcharon pacíficamente desde la glorieta Minerva, pero al encontrar la zona cercada quitaron las vallas y se fueron acercando a Casa Jalisco, donde policías antimotines les recibieron con amenazas y violencia física, según constató EFE.

Un hombre se enfrenta con integrantes de la policía antimotines este domingo, en Guadalajara (México). Una manifestación por el agua contaminada en Guadalajara (oeste de México) terminó con al menos nueve personas detenidas. EFE/Francisco Guasco

El contingente no se movió e intentó avanzar empujando a los policías con agua sucia y piedras, por lo que los guardias respondieron con gas lacrimógeno y con chorros de agua.

En la gresca, que duró al menos dos horas, golpearon y detuvieron a nueve manifestantes y a un periodista del medio local ‘Para esto’, quienes fueron llevados al interior de Casa Jalisco, sin que hasta ahora se sepa su paradero o situación jurídica, según denunciaron los colectivos organizadores de la protesta.

Los activistas también señalaron que los agentes estatales detuvieron a dos jóvenes cuando se dirigían a la protesta, quienes no han sido localizados, al igual que dos mujeres, madre e hija, que estaban por participar en la marcha.