Qué se sabe de la dramática caída de un avión privado en Florida que dejó 9 muertos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Darío Brooks - BBC News Mundo

La caída de un jet privado que se estrelló en un vecindario del sur de Florida a gran velocidad cobró la vida de las nueve personas a bordo la tarde del domingo.

Las imágenes grabadas por cámaras cercanas registraron el dramático momento en el que la aeronave Learjet 60 impacta contra el suelo en una calle de Greenacres, en el área metropolitana de Palm Beach.

El impacto fue tan severo que causó un cráter e hizo que el avión bimotor se desintegrara en miles de pequeños fragmentos.

En tierra, una persona que iba en un vehículo resultó herido en una pierna, pero no hubo más víctimas más allá de los pasajeros del avión, según las primeras investigaciones.

“El mayor obstáculo que vamos a tener es recuperar los restos principales en el cráter del impacto en la calle”, dijo este lunes Timothy Monville, investigador a cargo del caso por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) en una conferencia de prensa.

El portavoz del organismo, Thomas Chapman, informó que iniciaron la investigación de lo ocurrido y advirtió que las autoridades no pueden especular sobre las causas que llevaron a la caída de la aeronave.

Pero indicó que el Learjet 60 pudo haber sufrido un problema y sufrir “cierta desintegración” antes de estrellarse en la calle de Greenacres.

Esto es lo que la NTSB hizo público este lunes.

¿Qué pasó antes de la caída?

El vuelo privado era operado por la compañía Upper Jets con un avión Learjet 60 de 22 años de antigüedad.

Partió a las 09:37 de la mañana del domingo del aeropuerto internacional de la ciudad de Austin, Texas, y tenía como destino el aeropuerto de Eleuthera Norte, una isla turística de Bahamas.

Viajaban siete pasajeros y dos tripulantes, cuyas identidades no fueron reveladas por las autoridades de la NTSB. Sin embargo, la madre de la piloto Nathalia Gadelha confirmó que la joven de 20 años murió en el accidente.

El vuelo se encontró en la península de Florida con condiciones del tiempo difíciles, pues desde la mañana se registraban lluvias con actividad eléctrica y bandas de nubosidad inestables.

Chapman explicó que a las 12:00 h, la aeronave informó al control de tráfico aéreo que había encontrado “hielo claro ligero, que era manejable” y “turbulencia moderada”.

Estaban volando a una altitud crucero regular de 35.000 pies (10.668 m) , pero la inestabilidad del tiempo los hacía variar su altitud unos 700 pies (213 m).

La temperatura que reportaron a esa altitud era de -47 °C, un aspecto clave para las futuras investigaciones debido a que esas condiciones generan formación de hielo que es riesgosa para las aeronaves.

Gráfico que muestra la evolución de la emergencia en el avión estrellado. / BBC

Los pilotos entonces pidieron un ascenso a 37.000 pies para sortear la lluvia.

“Menos de 30 segundos después, una transmisión del avión anunció el descenso seguida de una llamada de socorro”, indicó Chapman.

A las 12:48, el avión transmitió al controlador: “Estamos en una condición de exceso de velocidad al descender…”, con el resto del mensaje ininteligible.

Describió además que el avión estaba descendiendo rápidamente y reportaron la altitud. Las grabaciones de audio de las comunicaciones muestran lo dramática que era la situación que intentaban controlar los pilotos.

Sin embargo, la aeronave nunca se pudo recuperar del descenso sin control y se estrelló a gran velocidad en el área de Palm Beach.

“Lamentablemente, todos los que iban a bordo perdieron la vida”, dijo Chapman, además de que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Una persona en un automóvil sufrió una herida en la pierna, informó el portavoz del NTSB. / Getty Images

¿Qué pasó después?

El fuerte impacto causó un cráter en el punto concreto del impacto, pero Chapman y Monville informaron que había pequeños fragmentos de la aeronave en un radio de unos 750 metros.

Las primeras investigaciones encontraron estos restos en campos de béisbol, negocios y residencias particulares.

“Los escombros son bastante pequeños”, indicó Chapman.

En el lugar había un campo de casas semifijas donde vivían unas 600 personas.

Algunos compartieron videos de las pequeñas piezas de metal y fragmentos de los equipos de la aeronave que quedaron esparcidos por todos lados y que golpearon vehículos y viviendas.

Monville reiteró que, para los investigadores, uno de los “mayores obstáculos” es rescatar lo que haya quedado en el cráter, ya que se llenó de agua al romper una tubería que pasaba por debajo de la tierra.

En el suelo se veía un cráter de tamaño considerable luego del impacto de la aeronave. / Reuters

Ante la duda de si la aeronave perdió su estabilizador horizontal en vuelo, como presuntamente se observa en un video antes del impacto, Chapman señaló: “Es posible. Tenemos algunas pruebas de que la aeronave sufrió cierta desintegración antes del impacto. Todavía estamos tratando de determinarlo”.

“Podríamos encontrar partes de la aeronave a cierta distancia del lugar del impacto”, añadió.

Asombrosamente, solo una persona que iba en un automóvil cerca del punto del impacto sufrió una lesión en una pierna.

“Estos son los primeros pasos de un largo proceso de investigación”, indicó Chapman a los periodistas, que insistían en saber las posibles causas del accidente.

El funcionario reiteró que no habría especulaciones.

También rechazaron responder si la joven piloto Nathalia Gadelha se encontraba al mando de los controles, o si solo monitoreaba y se encargaba de las comunicaciones, como se escucha en los audios con los controladores del tráfico aéreo de la zona.

Nathalia Gadelha Filgueiras había obtenido su licencia de piloto a los 17 años. / @itsnatfilg/Threads

El mal tiempo “sin duda fue un factor”

Lo que sí abordó en parte fue el aspecto de las condiciones meteorológicas que había en los minutos previos al incidente.

El funcionario indicó que la turbulencia reportada “sin duda fue un factor” en juego para el tránsito de la aeronave sobre Florida.

“Lo que tenemos que determinar es cómo estaban las condiciones meteorológicas a 35.000 pies de altitud”, dijo al explicar que están haciendo las investigaciones pertinentes.

Los expertos del NTSB estarán haciendo las entrevistas necesarias para saber “quién sabía qué, cuándo y qué acciones se tomaron, y si esas acciones fueron apropiadas” para la navegación del vuelo sobre el mal tiempo de ese momento en Florida.

Los funcionarios dijeron que aún no han encontrado entre los escombros la grabadora del avión que sería clave para tener la información detallada de qué estaba ocurriendo antes del trágico incidente.