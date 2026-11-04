Quién es Abdul El-Sayed, el demócrata de Michigan que se convirtió en el primer senador musulmán en la historia de EUA

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fernando Duarte - BBC News

En las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, los demócratas obtuvieron el control del Congreso para el resto de la presidencia de Donald Trump. Pero la votación también fue histórica por otros motivos: en el estado de Michigan, el candidato demócrata Abdul El-Sayed se convirtió en el primer senador musulmán del país.

El-Sayed, un médico que nunca había ocupado un cargo público, fue protagonista de una de las campañas electorales más polarizadas. La tensión aumentó aún más en los últimos días de la campaña, después de que su colega demócrata Haley Stevens, a quien había derrotado por un estrecho margen en la nominación del partido, declarara su apoyo al candidato republicano, Mike Rogers.

El-Sayed respondió el domingo 1 de noviembre a los periodistas: “Este es un estado de 10 millones de personas que merecen mucho más de su gobierno. Estoy mucho más centrado en los 9.999.998 que no son de los que ustedes están hablando”.

Tras proclamar su victoria, el miércoles 4 de noviembre, casi cinco horas después del cierre de las urnas, El-Sayed dijo ante sus entusiastas seguidores: “Se volcaron por completo en una de las campañas más sucias que hemos visto en mucho tiempo… por mi nombre y mi fe”.

“Querían un Estados Unidos demasiado pequeño para algunos de nosotros. Sabemos que este es un Estados Unidos lo suficientemente grande para todos nosotros.”

Añadió: “Ustedes apostaron por el candidato menos probable... Michigan, estoy deseando servirles”.

Nacido en 1984 en Rochester Hills, un suburbio de Detroit, El-Sayed fue criado por su padre Mohamed (nacido en Egipto) y su madrastra, Jacqueline Johnson, después de que sus padres se divorciaran cuando él tenía 3 años. Estudió medicina en la Universidad de Michigan y en la Universidad de Columbia, especializándose en epidemiología.

Su nombramiento como director ejecutivo del Departamento de Salud de Detroit en 2015 acaparó titulares nacionales. Tres años después, El-Sayed se postuló para gobernador de Michigan. Quedó segundo en las primarias demócratas, pero perdió por más de 20 puntos porcentuales ante Gretchen Whitmer, quien posteriormente ganó dos mandatos como gobernadora.

Haley Stevens (centro), que fue derrotada por un estrecho margen por El-Sayed en la contienda por la nominación del Partido Demócrata, respaldó al candidato republicano Mike Rogers (izquierda) pocos días antes de las elecciones al Senado de Estados Unidos. / Getty Images

Whitmer respaldó a Stevens en las primarias para las elecciones al Senado de 2026, pero apoyó públicamente la campaña de El-Sayed después de que este ganara la nominación.

Contaba con el apoyo de progresistas como el senador Bernie Sanders y la congresista Alexandria Ocasio-Cortez. Pero demócratas más moderados, incluido el expresidente estadounidense Barack Obama, también respaldaron su campaña, ya que ganar las elecciones en Michigan era crucial para los planes del partido de hacerse con el control del Senado estadounidense.

El-Sayed hizo campaña con una plataforma de izquierda en la que la crítica a la ayuda militar estadounidense a Israel ocupaba un lugar destacado, junto con temas como la imposición de impuestos a los multimillonarios para financiar la sanidad universal.

“No debería ser tan difícil pagar los impuestos y saber que ese dinero se gastará en ti y en tus hijos, en lugar de lanzar bombas sobre otros y sus hijos”, dijo El-Sayed a sus seguidores en un mitin de campaña el jueves 29 de octubre.

Asimismo, calificó de genocidio la operación de Israel en Gaza tras los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 —una acusación que Israel rechaza rotundamente— y afirmó que el país estaba llevando a cabo un régimen de apartheid en la Cisjordania ocupada.

Importantes figuras demócratas, incluido el expresidente estadounidense Barack Obama, respaldaron a El-Sayed. / Getty Images

La oposición de El-Sayed a la ayuda militar iba más allá de Tel Aviv, ya que este hombre de 42 años solía afirmar que quería que los ingresos fiscales de EE. UU. “se destinaran a construir escuelas y a crear oportunidades, en lugar de enviarse al extranjero para lanzar bombas sobre cualquiera”.

“No creo que debamos financiar ejércitos extranjeros en general”, dijo El-Sayed el miércoles 28 de octubre. “Eso incluye a Israel, Egipto, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos”.

No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump acusó a El-Sayed, hijo de inmigrantes egipcios, de estar “del lado de los terroristas”.

El vicepresidente JD Vance dijo en un mitin de campaña de Rogers, el 15 de octubre: “Ustedes se merecen algo mejor que un pequeño canalla que debería callarse la boca y mostrar un poco de gratitud al país que le dio todo”.

Y Rogers, si bien se distanció de los comentarios de Trump, acusó a la campaña de El-Sayed de aceptar apoyo financiero de donantes vinculados a organizaciones radicales y extremistas.

El presidente estadounidense Donald Trump lanzó duros ataques verbales contra El-Sayed. / Getty Images

Los republicanos también acusaron a El-Sayed de tener vínculos con los Hermanos Musulmanes, la organización islamista más grande y antigua de Egipto, que ostentó brevemente el poder en el país africano tras el levantamiento de la Primavera Árabe de 2011.

Y aunque él negó cualquier vínculo, sus rivales señalaron que había firmado una carta abierta en 2012 en la que se instaba al presidente islamista Mohamed Morsi a “purgar los medios de comunicación y la policía lo antes posible”..

El-Sayed también fue objeto de críticas por sus vínculos con el comentarista de izquierda Hasan Piker, quien afirmó que Estados Unidos “se merecía” los atentados del 11-S.

Además, el pasado mes de agosto, El-Sayed pidió disculpas a la comunidad judía de Michigan por unos comentarios que había hecho sobre los motivos que llevaron a un árabe-estadounidense a cometer un ataque violento contra una sinagoga de Detroit.

Su candidatura dividió el voto judío en Michigan, un estado que históricamente ha favorecido a los demócratas, según estimó el Jewish Insider. Citando a líderes de la comunidad, el sitio web de noticias había pronosticado un giro a favor del candidato republicano.

Sin embargo, durante la campaña, El-Sayed declaró que su lealtad estaba con la Constitución de Estados Unidos y pidió a los votantes que lo juzgaran por sus políticas y no por su origen.

“Mi nombre y mi fe no son la razón por la que la gente no puede pagar la gasolina o la comida, no puede ir al médico o está preocupada por el aire que respira y el agua que bebe”, dijo.

“Aunque mis oraciones sean un poco diferentes a las del estadounidense promedio, oramos por las mismas cosas.”

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.