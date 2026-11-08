Quién es Miguel Vázquez, el banquero milenial y atleta en el centro de la crisis de Paraguay

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Rafael Abuchaibe - BBC News Mundo

Miguel Vázquez tenía la firme intención de crear la primera empresa paraguaya que llegara a cotizar en la bolsa de Nueva York.

Y hasta hace unos meses, parecía que este empresario de 36 años lo iba a lograr: Ueno Bank, entidad financiera que creó ampliando la compañía de créditos minoritarios de su papá, había logrado captar más de 3 millones de clientes, en un país en el que la población no supera los 6,5 millones de personas.

Pero esta semana, el sueño de Vázquez se vino abajo, cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank, asegurando que había detectado indicadores de insolvencia en esa entidad.

El colapso de la institución financiera terminó derribando, a su vez, al gobierno del presidente Santiago Peña, por sus supuestos nexos con el consorcio conocido como Grupo Vázquez, holding dentro del cual se encontraba Ueno Bank, cuyo accionista mayoritario es Federico Miguel Vazquez Villasanti.

Vázquez se entregó a las autoridades esta semana y sus propiedades fueron allanadas por las autoridades por orden de la Fiscalía.

Pero ¿quién es Miguel Vázquez y qué alcance tiene el Grupo Vázquez en Paraguay?

El empresario “millenial”

Ueno Bank tuvo un crecimiento explosivo durante los años de su lanzamiento / Reuters

En entrevistas a medios locales paraguayos, Vázquez describió el orgullo que sentía de ser un emprendedor de tercera generación, luego de que su abuelo materno tuviera un concesionario de Mercedes-Benz, y que su padre lanzara Credicentro en los años 80.

“Un poco, yo soy la unión de esas dos familias en Grupo Vázquez”, le explicó a medios locales en su momento.

Como hijo único, Vázquez enfocó sus estudios en la administración de negocios, sacando adelante diplomados en prestigiosas universidades estadounidenses con el fin de ampliar el negocio familiar.

La compañía siguió un proceso de consolidación, adquiriendo otras compañías menores e invirtiendo en otros sectores, llevándola a emitir acciones en la Bolsa de Valores de Asunción en 2012.

Pero fue en 2021 cuando el Grupo Vázquez empezó su verdadero crecimiento con la compra de Financiera El Comercio. Durante los años siguientes, Credicentro pasó a llamarse Ueno holdings, y la compañía presentó ante el Banco Central de Paraguay una solicitud para convertirse en Banco.

Esa aprobación llegó en 2023 tras la llegada a la presidencia de Santiago Peña.

Ueno Bank tuvo un enfoque casi netamente digital y lanzó atractivas promociones para atraer clientes a su plataforma. Además, Ueno Bank se hizo popular por su apoyo a la selección nacional de fútbol.

El éxito fue tal que su crecimiento fue meteórico: pasó de medio millón de usuarios en 2023 a más de 3 millones en 2026.

Además de Vázquez, otros siete directivos del Grupo han sido puestos a disposición de las autoridades para responder por cargos que incluyen lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra.

La fiscalía dijo que la lista de cargos se podría ampliar a medida que se adelanten las investigaciones.

La relación con Peña

En cuanto a su relación con Santiago Peña, quien este viernes fue destituido de su cargo tras un juicio político en el Congreso por su relación con este escándalo, Vázquez se ha referido a él como un “amigo de verdad” y ha señalado que fue inversionista minoritario de Credicentro en 2018.

Dentro de su defensa, Peña ha dicho que vendió sus acciones de Ueno Holdings en 2025.

Hasta el momento se desconoce qué vaya a ocurrir con el resto de operaciones e inversiones del Grupo Vázquez, dada la intervención y liquidación de Ueno Holdings.

Vázquez, quien a través de su empresa apoyó categorías de carreras de autos como el Rally Mundial, ha dicho que es amante de la velocidad en varios ámbitos de su vida.

“Me apasiona la velocidad y competir. Correr en un auto de rally, correr en carreras de triatlón, corretear detrás de mis hijos Facu, Lu y Fede. Correr detrás de las ideas de mi mejor amiga y esposa, Lala; pero, ante todo, correr a la velocidad de la innovación en cada uno de mis emprendimientos”.