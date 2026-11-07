Quién es Pedro Alliana, el nuevo presidente de Paraguay con el que busca rearmarse el poderoso Partido Colorado

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ayelén Oliva - BBC News Mundo

En cuestión de horas, Pedro Alliana pasó de ser el vicepresidente de Paraguay a convertirse en el presidente del país.

Alliana juramentó en el nuevo cargo este viernes, poco después de que el Congreso aprobara la destitución de Peña, quien está acusado por un presunto conflicto de intereses por sus vínculos con el conglomerado que gestiona Ueno Bank.

El Banco Central intervino esta semana a la entidad financiera privada tras detectar problemas de solvencia. La decisión dejó a millones de paraguayos y a diversas instituciones públicas sin acceso a sus ahorros.

En las calles de Asunción, centenares de personas celebraron la decisión del Senado que puso fin al mandato de Peña.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a causa del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, anunció Alliana este viernes durante su discurso de asunción ante el Congreso.

Pero el poder no cambió de manos. La Asociación Nacional Republicana (ANR), conocida como Partido Colorado, logró contener el impacto político de la crisis.

“Agradezco a mi partido y reafirmo mi fidelidad a sus postulados doctrinarios”, resaltó el nuevo presidente, ante una cerrada ronda de aplausos de los senadores que se encontraban en el recinto.

El vicepresidente de Paraguay, Pedro Alliana, durante su juramento después de que el Congreso votara para destituir al presidente Santiago Peña, en Asunción. / Reuters

Lejos de perder la presidencia, el partido consiguió conservar el poder con el reemplazo de Peña por Alliana, un dirigente colorado que ya había expresado su intención de aspirar al cargo en 2028.

“Pedro Alliana es una figura política de larga trayectoria partidaria”, dice a BBC Rocío Duarte, doctora en Ciencia Política y profesora de la Universidad Católica de Asunción.

Mientras el expresidente Peña representó al tecnócrata especializado en finanzas, Alliana siempre fue visto dentro del partido como una garantía de cercanía con el territorio y la militancia colorada.

Para Duarte, Alliana es un dirigente que conoce la “estructura burocrática del partido” en todo el país, lo que le ha permitido consolidarse como una figura de gran peso dentro de la política nacional.

Pero ¿cuál fue el recorrido político que lo llevó desde el sur profundo de Paraguay hasta la Presidencia de la República?

El camino a la presidencia

“Vengo de Ñeembucú, tierra donde la patria luchó por su propia vida”, dijo el nuevo presidente este viernes.

Pedro Alliana nació en Pilar, una ciudad donde las calles de tierra rojiza y las viejas iglesias coloniales de adobe miran hacia el río Paraguay, frente a la provincia argentina de Formosa, Argentina.

Fue en esa ciudad del extremo sur paraguayo, lejos de los centros de poder y más acostumbrada a mirar hacia el río que hacia el Palacio de López, donde empezó el recorrido político que décadas después lo llevaría a la presidencia.

Hijo de una familia vinculada a la política, se incorporó desde joven a las filas del Partido Colorado, la fuerza conservadora que ha dominado gran parte de la historia política paraguaya.

A diferencia de Peña, cuya formación académica y trayectoria técnica eran ampliamente reconocidas, la educación de Alliana ha estado rodeada de controversias.

El diario ABC Color informó que cursó Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma San Sebastián, tras verificar sus antecedentes ante el Ministerio de Educación.

Pedro Alliana, y su esposa, Fabiana María Souto, durante la ceremonia de investidura presidencial en Asunción. / Reuters

Según archivos del sitio oficial del partido, Alliana se define como un “hombre de campo”. La organización destacaba, hace unos años, su conocimiento de las necesidades de pequeños, medianos y grandes productores.

La carrera electoral comenzó en 2006, cuando se postuló sin éxito a la intendencia de Pilar. Lejos de marginarlo de la política, aquella derrota terminó impulsando su ascenso.

Dos años después llegó a la gobernación de Ñeembucú, departamento donde se encuentra Pilar, el mismo año en que los colorados perdieron por primera vez en la historia la presidencia de Paraguay.

Tras concluir su mandato departamental, Alliana dio el salto al Congreso. Fue elegido diputado en 2013 y consolidó rápidamente su influencia dentro del oficialismo.

Llegó a presidir la Cámara de Diputados y renovó su banca para un segundo mandato, afianzándose como uno de los dirigentes con mayor peso dentro del coloradismo.

De esta manera, Alliana construyó con los años una carrera basada en el trabajo territorial, que lo llevó desde la periferia política de Ñeembucú hasta la cúpula del Partido Colorado.

“El Paraguay que hoy recibimos tiene urgencias que nos obligan a estar en las calles, en los hospitales y en el campo”, sostuvo este viernes ante la Cámara Alta del Congreso.

Al día siguiente de la renuncia de Peña, la vicepresidenta asumió el mando del país. / Reuters

La relación con Cartes

En momentos de delicada estabilidad política, dentro de Paraguay distintas voces coinciden que Alliana no podría haber llegado a la presidencia sin el visto bueno del expresidente Horacio Cartes.

“Alliana se vinculó muy cercanamente al expresidente Cartes desde que él entró a la arena política, formando parte de su entorno cercano”, explica Rocío Duarte.

Sin embargo, unas semanas atrás, Alliana parecía haberse alejado de Cartes.

Según Alliana, el distanciamiento se produjo cuando Horacio Cartes intentó imponer a su compañero de fórmula de cara a las próximas elecciones presidenciales.

Sin embargo, tras la caída de Peña, la situación cambió. La tarde del jueves, el entonces vicepresidente reapareció junto a Cartes en una reunión del partido en la que ambos respaldaron el juicio político contra el presidente.

“Debido a que Cartes consiguió mantenerse al margen de la crisis del Banco Ueno, es probable que exista un acercamiento entre esos sectores nuevamente”, agrega la analista.

Ahora, con la presidencia en sus manos, el desafío de Alliana será sortear en lo inmediato la crisis abierta por el cierre del Banco Ueno.

Tal vez, eso puede ayudarle a construir un liderazgo que le permita a la ANR recuperarse en tiempo récord para llegar bien posicionada a las elecciones de 2028.