Quiénes son las 9 víctimas del fatal accidente del avión privado que se estrelló en Florida

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Nardine Saad - BBC News; Kathryn Armstrong

Nueve personas murieron después de que un pequeño avión se estrellara y explotara el domingo en Florida.

El Learjet 60, que se dirigía a las Bahamas desde Austin, se estrelló en picada en una calle en el área metropolitana de Palm Beach, en el sur del estado.

A bordo viajaban siete pasajeros y dos tripulantes.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte está investigando si el hielo y las turbulencias contribuyeron al accidente y si hubo errores humanos que influyeran en la tragedia.

Esto es lo que sabemos hasta ahora sobre las víctimas.

Adam Robinson y Helen Sharp

El empresario tecnológico de Texas Adam Robinson, su esposa, Helen Sharp, y sus dos hijos, Emma, de 4 años, y Charlie, de 2, murieron en el accidente, según un comunicado conjunto de las familias de los pasajeros.

Su familia los describió como “padres entregados” y dijo que los hijos de la pareja eran “la luz de sus vidas”.

“Helen y Adam protagonizaron una historia de amor que durará para siempre. Su calidez, generosidad y don para hacer que la gente se sintiera bienvenida conmovieron a muchísimas personas”, dice el comunicado.

En su perfil de LinkedIn, Robinson se describía a sí mismo como el fundador y director ejecutivo de RB2B y Retention.com, y como director ejecutivo de Moltsets.

Anteriormente trabajó en la empresa global de servicios financieros Lehman Brothers y en el grupo bancario Barclays.

La BBC buscó a las empresas para obtener una declaración.

El también emprendedor tecnológico Jesse Ouellette publicó en LinkedIn un mensaje sobre la muerte de Robinson, diciendo que este le ayudó cuando estaba creando su empresa.

“Se convirtió en un amigo y en alguien con quien compartía la misma visión sobre cómo crear empresas de software”, escribió Ouellette.

“Él podía estar en desacuerdo contigo en casi cualquier cosa, y, de alguna manera, al final terminabas apreciándolo aún más”.

Gráfico que muestra la evolución de la emergencia en el avión estrellado. / BBC

La última publicación de Robinson en la red social fue el domingo, sobre un debate que él y Ouellette habían programado para la semana siguiente.

Por su parte, Helen Sharp era artista, según informaron los medios de comunicación.

Su padre, Dudley Sharp, declaró a The Palm Beach Post que la noticia de que su familia estaba en el avión fue “un duro golpe”.

En un post de Instagram, la cuenta @helensharpceramics confirmó también la muerte de Sharp y le rinde tributo:

“Si conociste a Helen, sabías lo llena de vida que estaba. Simplemente irradiaba energía”, dice la publicación.

“Helen era talentosa, creativa y muy divertida. Le encantaba viajar y era una ceramista con un talento excepcional. Pasó años viviendo en el extranjero, en Buenos Aires (Argentina), donde conoció al amor de su vida, Adam, y fundó su propia agencia de relaciones públicas, Influential PR”.

Y añade: “Conocer a Helen era amarla. La cantidad de personas que lloran la pérdida de Helen y Adam es testimonio de cuántos tuvieron la suerte de contar con ellos en sus vidas”.

Rachel Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina

Reed, Fehr y Cetina también viajaban a bordo del jet con Robinson Sharp y sus hijos.

En el comunicado conjunto de las familias, Reed y Fehr fueron descritos como personas “llenas de alegría y espíritu aventurero”.

“Amaban a su gente con intensidad, plenitud y sin reservas. Desde el momento en que se conocieron, se comprometieron por completo el uno con el otro y con la vida que estaban construyendo”, añadía.

No quedó claro de inmediato cuál era su relación con Robinson y Sharp.

El comunicado explica que Cetina “cuidó de Emma y Charlie con ternura y devoción, y que realmente formaba parte de la familia”.

Añadió: “Nos dejó un legado de amor y devoción incondicionales”.

Jeff Gregory

Jeffrey Gregory, de 55 años, ha sido identificado como el piloto del avión, según East Coast Jets, una compañía de vuelos chárter privados donde Gregory solía trabajar.

“Nos entristece profundamente saber que el capitán Jeff Gregory se encontraba entre las personas que perdieron la vida en el trágico accidente aéreo ocurrido en Palm Beach”, declaró un portavoz de la compañía en un comunicado el lunes.

Jeff trabajó para East Coast Jets “brevemente” en 2016 y 2017, según informó el portavoz.

Nathalia Filgueiras

Los medios estadounidenses han identificado a Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, como la copiloto del avión. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años.

La madre de Filgueiras, Camila Corteleti, confirmó que su hija falleció en la explosión.

“Le encantaba la libertad. Era completamente diferente ver el mundo desde la cima”, dijo Corteleti al diario The New York Times.

En una entrevista de 2023 con una filial local de CBS News, Filgueiras habló con orgullo de haber recibido su licencia de piloto cuando aún cursaba el último año de la escuela secundaria.

“Me gusta ser diferente a los demás”, dijo.

“Algunas personas piensan que es raro que pueda pilotar aviones, pero no pueda conducir un auto; bueno, sí puedo, pero a mucha gente le parece gracioso”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.