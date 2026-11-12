NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Fiscales ordenaron este jueves una operación de registro de la residencia presidencial de Paraguay, ocupada hasta el viernes pasado por el ahora exmandatario Santiago Peña, quien fue destituido tras el escándalo por la intervención de Ueno bank, informaron fuentes del Ministerio Público.

Hasta la residencia, conocida como Mburuvicha Róga (casa del líder, en idioma guaraní), llegó un equipo conformado por la Fiscalía como parte de la investigación contra el expresidente y el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, ambos enviados a prisión preventiva mientras avanza el proceso.

Este jueves, también en otro allanamiento, fue detenido en su residencia el superintendente de Bancos de Paraguay, Holger Insfrán, cuya entidad, dependiente del BCP, tiene como misión la fiscalización y regulación de las entidades del sistema financiero local.