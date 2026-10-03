NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Sakshi Venkatraman - BBC News

El director de prisiones del estado de Tennessee en EE.UU. ha renunciado tras el fallido intento de ejecutar a Christa Pike el pasado miércoles.

El gobernador del estado, el republicano Bill Lee, anunció la medida este sábado mediante un comunicado conjunto con el comisionado del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Strada afirmó que su salida responde al “mejor interés” del estado y calificó la investigación en curso sobre el incidente de “totalmente apropiada y necesaria”.

Pike, quien fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, sobrevivió a dos inyecciones y ahora se encuentra en estado crítico en un hospital de Tennessee, mientras sus abogados intentan que se le conmunte su condena a la pena capital.

“El comisionado Strada ha servido con integridad, y agradezco su disposición a anteponer los intereses de los habitantes de Tennessee durante este difícil momento”, declaró el gobernador Lee.

Lee ha ordenado una investigación independiente sobre lo ocurrido durante el intento de ejecución de Pike y ha suspendido todas las ejecuciones en el estado durante el resto del año.

Por su parte, los abogados de Pike calificaron la renuncia de “justificada”, pero señalaron que “eso no ayuda en nada a Christa ahora”.

“Lo que le ocurrió el miércoles refleja un fallo sistémico que va mucho más allá de una sola persona”, escribió el equipo legal de Pike en un comunicado.

“Esperamos que la petición del gobernador de que se realice una investigación exhaustiva e independiente ponga de manifiesto los profundos problemas que existen en todo el sistema de pena de muerte de Tennessee”, agregaron.

Pike está recibiendo tratamiento en un hospital de Nashville (Tennessee), donde los médicos intentan eliminar de su organismo las drogas utilizadas durante su ejecución, según unos documentos legales.

“Se le oía llorar”

A Pike le inyectaron dos dosis letales de pentobarbital el miércoles, pero sobrevivió. Posteriormente, fue trasladada a un hospital en una ambulancia.

Mientras recibía las dos dosis, “se le oía llorar, gemir y respirar con dificultad durante todo el procedimiento”, declararon sus abogados.

El jueves por la noche, la mujer permanecía inconsciente, intubada y conectada a un respirador.

El Departamento Correccional del estado ha defendido el método utilizado, afirmando que “el protocolo no permite procedimientos adicionales más allá de los que se aplicaron”.

Las autoridades aún no han confirmado si intentarán ejecutar a Pike nuevamente, pero tampoco han ofrecido una explicación de lo sucedido.

Los abogados de la condenada presentaron el viernes una moción de emergencia para preservar “toda la evidencia” relacionada con la fallida ejecución.

La defensa de Pike había advertido que, debido a su historial médico y su anatomía, incluyendo la trombocitosis (una afección de coagulación sanguínea) y sus venas pequeñas, existía el riesgo de que experimentara dolor y sufrimiento “innecesarios” durante una inyección letal.

El intento de ejecución se llevó a cabo tras varios recursos legales de última hora, presentados sin éxito por sus abogados.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó dos intentos distintos de detener la ejecución.

El gobernador de Tennessee también denegó la solicitud de indulto de Pike, la única mujer en el corredor de la muerte del estado.

Con 18 años, Pike golpeó, torturó y asesinó a Slemmer, de 19 años, en 1995, junto a su entonces novio, Tadaryl Shipp.

Fue condenada a muerte al año siguiente, tras el revuelo mediático que se desató en torno al asesinato en Knoxville, Tennessee.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.