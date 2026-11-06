NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El jefe del Gabinete Civil de Paraguay, Javier Giménez; el asesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno, y el ministro del Interior, Enrique Riera, renunciaron a sus cargos, decisión que fue aceptada por el mandatario Santiago Peña en medio de la crisis por el cierre privado Ueno bank, según decretos difundidos este viernes.

Peña permanece formalmente en la Presidencia después de que el Congreso no aceptara la renuncia que presentó este jueves en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político en su contra.

Paraguay atraviesa una crisis política que se desató el pasado martes después de que el Banco Central (BCP) ordenó un proceso de resolución o cierre de Ueno bank, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

El Senado de Paraguay abrió este viernes la segunda jornada del juicio político por “mal desempeño de sus funciones” contra Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, una entidad privada cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Según decretos presidenciales, las dimisiones de Giménez y Moreno fueron aceptadas este viernes.

La de Riera, con fecha del jueves 5 de noviembre, también fue aceptada y se designó en su reemplazo al viceministro de Seguridad Interna y excomandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez.

Riera, según han anticipado medios locales, retornaría a su curul como senador, tras resultar elegido en los comicios generales de 2023 para un periodo de cinco años. Se apartó para ejercer como ministro del actual gabinete.