Rusia libera a un estadounidense acusado de combatir del lado de Ucrania

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Maia Davies - BBC News

Rusia dejó en libertad a un ciudadano de Estados Unidos de 74 años que estaba encarcelado por supuestamente luchar en nombre de Ucrania.

La liberación coincide con una reunión del presidente ruso, Vladimir Putin, con el enviado especial de EE.UU., Steve Witkoff, en San Petersburgo.

Stephen Hubbard fue trasladado al aeropuerto de Pulkovo de la ciudad, según informó Putin durante la reunión celebrada a primera hora del miércoles.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo más tarde que el exprofesor estaba “de camino a casa” y que “no era necesario ningún ‘intercambio’”.

Hubbard fue acusado de servir en una unidad de defensa en Izyum, en el este de Ucrania, cuando fue capturado por las fuerzas rusas poco después de la invasión a gran escala de Moscú en 2022.

Fue condenado a casi siete años en una colonia penal rusa en 2024.

Stephen Hubbard fotografiado en una sala de un tribunal de Moscú durante su sentencia en 2024. / Reuters

En un mensaje en las redes sociales tras la noticia publicada por los medios estatales rusos, Trump dijo que la liberación se produjo después de una petición que le hizo “directamente” a Putin la semana pasada.

Otras liberaciones de estadounidenses detenidos en Rusia se han conseguido mediante intercambios de prisioneros.

Trump también pareció defender su reciente decisión de suspender las sanciones contra Rusia dos días antes de que entraran en vigor, escribiendo que “si se hubieran impuesto sanciones”, las negociaciones para la liberación de Hubbard “se habrían detenido por completo”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos calificó anteriormente a Hubbard, originario de Michigan, como “detenido injustamente”, y el presidente estadounidense sugirió el martes que su liberación podría ser inminente.

“Miren lo que pasó”, les dijo Trump a los periodistas, “nos hemos centrado en Hubbard”.

El canal CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos, informó de que Hubbard se encuentra delicado de salud y que se esperaba que fuera trasladado en avión a Texas para recibir tratamiento.

Reanudar las conversaciones de paz

Witkoff elogió a Putin por la liberación de Hubbard: “Usted habla mucho sobre mi presidente, el presidente Trump, es humanitario y usted también lo es, señor, y le felicito por ello”.

Posteriormente, se vio a Hubbard agradeciendo a Witkoff durante un encuentro por separado. El asesor financiero de Putin, Kirill Dmitriev, también estuvo presente.

Witkoff, que el día anterior asistió a conversaciones con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Oslo, también pidió a Putin que considere una serie de propuestas acordadas en la capital noruega, entre ellas la reanudación de las conversaciones de paz trilaterales con Kyiv para intentar poner fin a la guerra.

Putin no se ha pronunciado públicamente sobre si alguna de las propuestas sería aceptable para Moscú.

Hasta el momento, el líder ruso ha rechazado todas las propuestas de Ucrania y de sus aliados europeos para congelar la extensa línea del frente tal como está y comenzar las conversaciones de paz.

Witkoff agradeció a Putin el acuerdo alcanzado con Washington a principios de este mes para importar diésel ruso, y dijo que Trump está “profundamente agradecido” por ello.

El primer envío en virtud del acuerdo saldrá de Rusia “en dos o tres días”, dijo Putin durante la reunión, según informó la agencia estatal de noticias TASS.

El acuerdo sobre el diésel enfureció a Zelensky y desencadenó unas semanas turbulentas de deterioro de las relaciones, durante las cuales Trump suspendió varias sanciones y dijo que es hora de que Ucrania elija un nuevo líder.

De cara a las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, Trump ha intentado culpar del aumento de los precios del combustible, que han subido desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Irsrael contra Irán, a los ataques ucranianos contra instalaciones energéticas rusas.

Mientras tanto, Kyiv acusó a Washington de interrumpir el intercambio de información de inteligencia sobre los letales ataques rusos, que provocaron la muerte de ucranianos —una acusación que Washington rechazó calificándola de “escandalosa”— y afirmó que la repentina restricción del servicio de internet Starshield en su esfuerzo bélico fue deliberada.

El presidente ucraniano declaró el martes que se reanudó el intercambio de inteligencia, tras las conversaciones mantenidas con Witkoff en Oslo, que un funcionario estadounidense calificó de “constructivas”.

Mientras se desarrollaban las conversaciones del miércoles en San Petersburgo, Zelensky escribió en las redes sociales que “hay muchas cosas que dependen de que Estados Unidos escuche algo nuevo de Rusia: algo sobre la paz, y no sobre continuar la guerra”.

La agencia estatal de noticias rusa Ria Novosti señaló que Estados Unidos y Rusia discutieron el resultado de las conversaciones de Oslo y que Witkoff llevó documentos que “esbozan enfoques para el proceso de paz”.

También hablaron sobre la “situación en torno a Irán”, una posible reunión en China y la cooperación económica con Estados Unidos.

Según se informa, Putin afirmó que Rusia podría suministrar grandes cantidades de fertilizantes al mercado estadounidense.

Los medios estatales rusos dijeron que las conversaciones en San Petersburgo duraron poco más de tres horas.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.