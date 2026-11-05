Santiago Peña promete acudir al juicio político en su contra

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció este jueves, poco después de que fracasara por falta de cuórum una sesión en el Congreso para tratar su renuncia, que se presentará y ejercerá su “derecho a la defensa” en el juicio político que deberá enfrentar en el Senado a raíz de la crisis por el cierre de Ueno bank.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia”, prometió en su cuenta de X.

Queridos compatriotas:



Sé que estamos viviendo horas de preocupación e incertidumbre. Quiero hablarles con claridad y serenidad.



Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa. Lo haré con argumentos y pruebas, con respeto a la… — Santiago Peña (@SantiPenap) November 5, 2026

Santiago Peña permanece formalmente en la Presidencia de Paraguay, ya que legisladores oficialistas dejaron sin cuórum la sesión conjunta convocada para votar su renuncia y así poder activar el mecanismo de sucesión tras declarar la vacancia del cargo.

La intervención de la entidad bancaria Ueno, con la que se ha vinculado a Peña, desató una crisis política y financiera en el país, donde los fondos de casi la mitad de la población paraguaya, entre ellos entidades del Estado, quedaron congelados.

Peña, que no ha comparecido en público desde que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el proceso de resolución contra Ueno, señaló que aportará la información que le sea requerida, e indicó que el pago a los ahorristas “no puede quedar pendiente de lo que ocurra” con él.

“La discusión sobre mi continuidad en el cargo no puede paralizar las soluciones que necesitan las familias afectadas”, agregó.

Diputados paraguayos asisten a una sesión extraordinaria donde se debate una propuesta de juicio político contra el presidente, Santiago Peña. EFE

El Banco Central detectó que el índice de solvencia del banco Ueno, con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, “como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

Luego de que se suspendiera la sesión en la que se debatiría la renuncia de Peña, el titular del Senado, el oficialista Basilio Núñez, dijo a periodistas que llamarán esta misma jornada a una nueva plenaria para continuar con el enjuiciamiento del gobernante.

El también senador oficialista Derlis Maidana explicó que el juicio constará de dos etapas: una, el reconocimiento, en la noche de este jueves a los diputados como fiscales acusadores, y la segunda mañana, cuando se tomará juramento de los senadores que constituirán el tribunal enjuiciador.

Horas antes, la Cámara de Diputados había aprobado por unanimidad la acusación para someter a juicio político a Peña, quien se convertirá en el segundo gobernante sometido a ese proceso en la historia reciente de Paraguay, después del izquierdista Fernando Lugo (2008-2012), quien finalmente fue desalojado del poder.