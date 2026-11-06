NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Senado de Paraguay abrió este viernes la segunda jornada del juicio político por “mal desempeño de sus funciones” contra el presidente del país, Santiago Peña, a raíz de sus vínculos con Ueno bank, una entidad privada cuyo cierre ha desatado una crisis financiera y política en el país.

Con más de 40 minutos de retraso, los legisladores dieron inicio a una sesión extraordinaria para, según dijo el titular de la Cámara Alta, el oficialista Basilio Núñez, “escuchar a la defensa” en este proceso en el que el Senado actúa como juez luego de la presentación, por parte de un grupo de diputados, de la acusación formal contra el gobernante.

Peña permanece formalmente en la Presidencia, después de que el Congreso no aceptara la renuncia que anunció este jueves en medio del debate de los diputados para formalizar el comienzo del juicio político.

El mandatario terminó salpicado por la crisis en la que quedó sumido el país después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenase el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, lo que ha desatado los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras existe expectativa por los millonarios fondos públicos, en su mayoría procedentes de pensiones, que están en la institución privada.

El Banco Central detectó que el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50 % del mínimo exigido.

Antes de la hora pautada para el comienzo de la sesión, Peña pidió al Senado un plazo de 72 horas para preparar su defensa, al argumentar, según una publicación en X, que recibió a las 22:15 del jueves (01:13 GMT del viernes) una acusación de 15 páginas y anexos de unas 300 fojas (folios que componen el expediente) en su contra.

El mandatario rechazó poder defenderse “en menos de 12 horas” y advirtió que “eso no es debido proceso”.“Voy a exponer mi verdad ante toda la ciudadanía, aunque resulte incómoda para muchos actores políticos.

“Nunca voy a rehuir mi compromiso con la gente, y menos en los momentos difíciles”, aseguró en X, donde difundió una carta que envió con su solicitud al presidente del Senado, el oficialista Basilio Núñez.

Poco después, en Instagram, Peña, que no ha comparecido en persona desde el martes, difundió en una fotografía en la que aparece junto a sus abogados, Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, e indicó que esperaban que el Senado otorgue su solicitud de prórroga del plazo para ejercer sus “derechos constitucionales de defensa, ante la que consideró como “su notoria insuficiencia”.

La acusación contra Peña alude, entre otros, a un conflicto de intereses, cooptación del Estado y puertas giratorias (paso de funcionarios del sector público al privado y viceversa), al mencionar, por ejemplo, a las acciones de Peña en el Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno Bank. El mandatario vendió sus acciones en marzo de 2025.