Suben a 82 los fallecidos recuperados del mar en Ceuta tras el hallazgo de dos cadáveres

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Autoridades policiales de Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África, localizaron este jueves los cadáveres de otras dos personas en el entorno del espigón que marca la frontera entre España y Marruecos por donde accedieron más de 70,000 personas desde el país marroquí el pasado 30 de julio.

Con el hallazgo de estos dos nuevos cadáveres por parte de la Guardia Civil, un cuerpo de seguridad del Estado español, ya son 82 los fallecidos recuperados en la costa ceutí.

Según informaron a EFE fuentes policiales, los Grupos de Especialistas de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil hallaron los dos cuerpos en el mar dentro del dispositivo puesto en marcha para localizar a las personas que no pudieron alcanzar la costa a nado en la entrada masiva de migrantes de la semana pasada.

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Ceuta ha realizado 79 autopsias y se ha logrado identificar a dos personas.

Una vez realizada la autopsia, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil envía las huellas dactilares digitalizadas para su identificación, detalló el IML en un comunicado.

Según la nota, también se recogen muestras biológicas para poder cotejarlas con familiares y que exista otra posible vía de identificar a las personas fallecidas.

El instituto explicó que “hay dos personas identificadas a través de huellas dactilares, puesto que estaban registrados en España”, mientras que se está a la espera de identificación por métodos biológicos (cotejo directo entre ADN de familiares) de seis fallecidos.