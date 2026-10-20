NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El primer día de votación anticipada en Texas ha batido récords de participación en varios condados en un estado donde el Partido Republicano se juega un importante puesto en el Senado, con un candidato apoyado por el presidente Donald Trump que está siendo superado en las encuestas por la apuesta demócrata, según datos revelados este martes.

Texas, que inició su votación anticipada este lunes, tiene una de las contiendas que más atención ha suscitado en Estados Unidos, donde el demócrata James Talarico aventaja ahora en 2.2 puntos a Ken Paxton, aliado del mandatario, según RealClearPolitics.

En el condado de Harris, la zona con más votantes registrados del estado, más de 104,600 personas depositaron su voto. La cifra rompió el récord en las votaciones anticipadas de medio mandato establecida en 2018 con 63,188 votos, según datos de ABC News.

El condado de Harris, que incluye a la ciudad de Houston y es de tendencia demócrata, es uno de los lugares más importantes del estado para analizar la participación electoral por el tamaño de su padrón, lo que dará pistas de si Talarico podrá alzarse con el puesto en un estado tradicionalmente republicano.

En el condado de Dallas, otro bastión demócrata, se estableció un récord histórico de votación anticipada en el primer día desde que se tienen registros, con 76,079 votos emitidos, superando incluso las cifras del primer día de elecciones presidenciales anteriores, de acuerdo a los datos del registrador Clay Lewis Jenkins.

En el condado de Collin, al noreste de Dallas, votaron 34,522 electores en el primer día, lo que representa un aumento significativo con respecto a las elecciones de mitad de mandato de 2022.

Una tendencia similar a la del condado de Denton que reportó 34,739 votos anticipados presenciales, superando el récord anterior del condado para el primer día de votación.

Pero el fenómeno también se observa en condados de tendencia republicana. Según datos de The Texas Tribune, el condado de Montgomery, considerado un bastión republicano, registró una participación récord para unas elecciones de medio mandato.

La misma tendencia se reflejó en los condados de Ellis, en el norte de Texas, y de Bell y McLennan, en la región central del estado.

Trump regresará a Texas para hacer campaña a favor de Paxton la próxima semana, en lo que será su cuarta visita al estado durante el actual ciclo electoral.