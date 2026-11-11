Tres claves de la primera huelga general en España en 14 años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Cristina J. Orgaz - BBC News Mundo

Puede que una huelga general no decida unas elecciones, pero sí puede ayudar a marcar de qué se habla en ellas, sobre todo si coinciden cerca en el calendario.

En el caso de España, que vive este miércoles la primera gran huelga convocada por los dos grandes sindicatos del país en 14 años, el tema es la vivienda y los salarios, que no alcanzan para acceder a ella.

Varios factores la convierten en una convocatoria de huelga atípica.

El primero es el momento elegido para celebrarla: dos días antes del inicio de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales que se celebrarán el 29 de noviembre.

Por eso, dicen los expertos, la huelga es inevitablemente un acontecimiento político, y lo que pase en esta jornada se leerá en clave electoral.

El segundo es contra quién se dirige. El gobierno del socialista Pedro Sánchez la apoya y afirma que se hace “a favor de derechos” y no en contra de nadie, aunque personas cercanas al círculo del mandatario llegaron a afirmar que era “contra la oposición”. Es decir, en contra de partidos que no están en el gobierno central desde 2018. Y eso también es inusual.

El presidente del conservador Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dijo que si esta “es una huelga contra la oposición”, se trata de “un disparate que no existe en ningún país de la Unión Europea”.

Pedro Sánchez respondió en una reciente entrevista que “lo que es un disparate es poner en cuestión el derecho de los trabajadores y trabajadoras a la huelga”.

Por último, hay que destacar que las huelgas generales en España casi siempre se convocaron como protesta contra reformas laborales o recortes presupuestarios.

Es la primera vez que la vivienda es el tema central.

El 73,3% de los hogares españoles tienen su vivienda en propiedad. / Getty Images

“Durante una jornada entera, la conversación pública girará en torno al alquiler y los salarios, que es la mayor preocupación de los españoles”, le dice a BBC Mundo el politologo y consultor en comunicación política Eduardo Bayón.

Y recuerda que en España no hay precedentes de una huega como esta.

“Ninguna de las anteriores se convocó en precampaña, y todas apuntaron al gobierno del momento: la de 1988 contra Felipe González, la de 2002 contra el decretazo de José María Aznar y la de 2010 contra los recortes de José Luis Rodríguez Zapatero”.

Los sindicatos esperan que la asistencia sea masiva, mientras que la patronal pidió que se desconvoque.

Te damos 3 claves para entender esta atípica huelga general cuyos convocantes esperan paralice a España.

1. La crisis de la vivienda

Una encuesta realizada en junio reveló que el 87% de los españoles está preocupado por la vivienda y el 76% cree que el Estado debería intervenir en el mercado inmobiliario “tanto como sea necesario”.

Comprar una vivienda, o en su defecto, alquilarla, se ha convertido en un objetivo cada vez más difícil en España. Y eso que la economía española siguió superando en 2026 a las principales potencias de la zona euro con una expansión del 0.7% de abril a junio.

“No hay estadísticas oficiales sobre el precio del alquiler, así que se suelen utilizar las cifras que publican los portales de anuncios. Según el más conocido, Idealista, el alquiler se ha encarecido un 44% desde 2021, mientras que el sueldo medio subió un 22% en el mismo periodo”, explica María Jesús Fernández Sánchez, economista sénior del centro de análisis Funcas.

Cientos de jóvenes acamparon en la Puerta del Sol de Madrid para protestar por la crisis de la vivienda. / Reuters

Esto supone que el alquiler promedio de un piso de 80 m2 representaría en torno al 50% del salario medio bruto, un fenómeno que en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza puede ir incluso más lejos.

Según las recomendaciones del Banco de España, el esfuerzo máximo que debería hacer un hogar para pagar el alquiler o la hipoteca es del 30% al 35% de sus ingresos netos mensuales.

Y luego están los jóvenes.

El 47.3% de los españoles de 26 a 34 años que siguen viviendo con sus padres dicen que la razón principal para no independizarse es que no se pueden permitir comprar o alquilar una vivienda debido a sus elevados precios, reportó el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril pasado.

“La huelga ofrece al electorado progresista una causa común por encima de sus divisiones. Además, interpela al votante joven y precario, que es el que más duda entre votar o abstenerse y el que más sufre el problema de la vivienda. Su malestar deja de ser difuso y pasa a tener responsables con nombre”, dice Bayón.

2. Las dos realidades económicas en España

Un día antes de la huelga general paran los conductores de trenes tras los accidentes ferroviarios fatales ocurridos en el país. / Getty Images

Si bien es cierto que la economía española va bien, hay una sensación extendida de que eso no se refleja en el bolsillo de los ciudadanos.

Los beneficios de las empresas están en máximos, pero la inflación sigue alta -casi un 5% en octubre- y los salarios no crecen al mismo ritmo.

Por eso, para Xulio Ferreiro Baamonde, profesor titular de Derecho Procesal y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de A Coruña, la convocatoria no se debe sólo a la dificultad de acceso a la vivienda. Va más allá.

“Esta evidente crisis habitacional responde a una progresiva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, que afecta al acceso a la vivienda, a la cesta de la compra y en general a las condiciones de vida de la mayoría de la población”, señala.

“La extracción de renta desde las clases populares hacia las clases más adineradas está provocando -y seguirá provocando en el futuro- evidentes tensiones sociales”, añade.

¿Cómo puede ser que el PIB español esté creciendo con fuerza pero la bonanza no la sientan la mayoría de los ciudadanos?

“El PIB crece mucho, pero la población también. Hay más PIB porque hay más gente trabajando, no porque cada ocupado gane más”, explica Fernández Sánchez, economista de Funcas.

“El PIB per cápita, que es la variable que realmente está relacionada con el nivel de vida medio de los ciudadanos, ha crecido la mitad que el PIB, en torno al 5%, desde 2019”, apunta.

Los dos principales sindicatos se sumaron a la "huelga contra la oposición". / Getty Images

3. La razones políticas

En las semanas previas al anuncio de Pedro Sánchez de una convocatoria adelantada de elecciones, el desahucio de María del Carmen Abascal, de 87 años -conocida popularmente como Maricarmen-, “reavivó una frustración latente desde hace tiempo por el elevado costo de la vivienda y los alquileres en las principales ciudades de España”, señala Alana Moceri, analista de relaciones internacionales, escritora y profesora en la IE School of Global and Public Affairs.

“Mientras los manifestantes instalaban campamentos en la Puerta del Sol de Madrid, la coalición de gobierno de Sánchez se apresuró a preparar dos proyectos de ley destinados a aliviar la situación de los inquilinos y frenar a los fondos de inversión ‘buitre’, a los que se señala como principales responsables del encarecimiento de la vivienda”, explica Moceri en un documento enviado a los medios.

Sin embargo, los partidos de la derecha -los opositores PP y Vox- votaron en contra de la propuesta. Y un pequeño partido independentista, Junts, que apoyó al gobierno en minoría de Sánchez para que siguiera en el poder tras las elecciones de 2023, también votó en contra.

“Esto dejó al ya de por sí frágil gobierno de Sánchez en una situación insostenible, haciendo casi inevitables las elecciones anticipadas que convocó pocos días después”, señala Moceri.

Por eso se dice que esta huelga no se convoca contra el gobierno.

“Su lema es ‘Salarios, vivienda y precios’ y nació en el movimiento de inquilinas después de que PP, Vox y Junts tumbaran en el Congreso los decretos de vivienda”, apunta Bayón.

Pero Javier Díaz-Giménez, profesor del departamento de Economía de la IESE Business School no piensa igual.

“Por supuesto que es una huelga contra el gobierno que no ha hecho nada en 8 años para mejorar o resolver el problema habitacional. España está diseñada para 40 millones de personas y somos 50”, dice, en referencia a los datos del Banco de España que sugieren que el país tiene un déficit de unas 750,000 viviendas. Una escasez que se prevé que aumente hasta superar el millón en 2028.

“Los sindicatos se han sumado porque después de una década se están volviendo irrelevantes y porque la de la vivienda es una bonita bandera social a la que apuntarse”, opina.

La vivienda es en muchos países un tema de gran calado y afecta a ciudadanos de todos los signos políticos.

Esta huelga podría ayudar a movilizar a votantes de izquierda desencantados que, de otro modo, se quedarían en casa el día de las elecciones generales.

Por eso, creen los analistas, es una ventana de oportunidad para los socialistas de Sánchez, que quieren reducir la ventaja que la derecha matiene en las encuestas.