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    Trump dice que Estados Unidos reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    EFE
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    Trump dice que Estados Unidos reducirá sus ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur

    El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos con Corea del Sur y aludió a su “muy buena relación con Kim Jong Un”, el líder de Corea del Norte.

    El mandatario republicano, a través de su red Truth Social, afirmó que EE.UU. paga “gran parte” de los “costosos” ejercicios y opinó que “envían una señal totalmente inapropiada y hostil a un país que, desde que Donald J. Trump ha sido presidente, no ha sido amenazante y se ha mostrado respetuoso”.

    Trump además agregó que el presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, ha rechazado “recientemente” unirse a los esfuerzos de EE.UU. para la “desnuclearización” de Irán.

    “No estoy contento con el hecho de que EE.UU. haya acordado hace mucho tiempo participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, indicó el magnate, que lamentó que es “demasiado tarde para cancelarlos”.

    La orden de Trump se produce cuando mañana lunes está previsto que comience el Ulchi Freedom Shield (UFS), un ejercicio militar conjunto de 10 días entre Seúl y Washington que suelen realizar en estas fechas, y que Corea del Norte ha denunciado como un ensayo para la invasión a su territorio.

    Esos ejercicios, que el año pasado involucraron a unos 18,000 soldados surcoreanos, son considerados defensivos e incluyen simulaciones informáticas de puesto de mando y maniobras con fuego real sobre el terreno en base a escenarios de amenaza.

    Por otra parte, Corea del Norte lanzó el pasado miércoles un misil balístico en dirección hacia el mar de Japón, su undécimo lanzamiento de este tipo en lo que va de año, que fue condenado por la comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos y Corea del Sur.

    Mientras tanto, Trump publicó una foto en su red social en la que se le ve posando con Kim Jong-un y escribió que se llevan “genial” pese a que este luce “una mirada poco amigable”.

    EFE

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