Un adolescente de 16 años mata a al menos 3 niños y un maestro en un tiroteo en una escuela primaria de Oregón

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Al menos 3 niños y un adulto murieron este jueves en un tiroteo llevado a cabo por un adolescente en una escuela primaria de Oregón, en el oeste de EE.UU.

El incidente ocurrió en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend alrededor de las 13:00, hora local.

El sospechoso, de 16 años, fue abatido, indicó el jefe de policía de Bend, Mike Krantz, quien dijo que “entre los fallecidos se encontraban niños de 5, 8 y 11 años y un maestro”.

Otras dos personas, un niño de 7 años y un docente de 54, fueron trasladadas en estado crítico al hospital.

Según Krantz, a las 12:59 hora local, la policía recibió una llamada de una “persona en un vehículo que informó haber recibido varios disparos efectuados por alguien armado con un arma larga”.

Posteriormente, la central de emergencias recibió decenas de llamadas desde el interior de la escuela. Un minuto más tarde, el centro educativo entró en situación de confinamiento. Los agentes llegaron tres minutos después.

“En realidad, no hay palabras que pueda decirles para mejorar esta situación”, dijo Mike Krantz.

“Sabemos que este es un momento que afecta profundamente a la comunidad. Les pido a todos que se apoyen mutuamente y estén ahí los unos para los otros”, señaló.

El director del FBI, Kash Patel, dijo que miembros de la agencia se encontraban en el lugar y colaboraban con las fuerzas del orden locales.

Personas permanecen cerca del lugar de un tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón. / Reuters

“Estamos consternados y desconsolados”

Unos 450 estudiantes asisten a la escuela primaria Silver Rail, que cuenta con más de 40 miembros del personal adulto, según la policía.

De acuerdo con el periódico The Oregonian, en 2022 la escuela recibió puertas nuevas que permiten cerrar las aulas con solo accionar un interruptor.

Se informó que, tras el tiroteo, a los padres de los alumnos de la escuela les dijeron que debían recoger a sus hijos en una iglesia cercana.

“Estamos consternados y desconsolados por esta tragedia sin sentido”, declaró Steven Cook, superintendente del distrito escolar Bend-La Pine.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias y a todos los afectados por esta violencia. No hay palabras que puedan expresar adecuadamente el dolor que atraviesa nuestra comunidad.

“Nuestras prioridades inmediatas son velar por el bienestar de nuestros estudiantes y del personal, así como colaborar con las fuerzas del orden y los equipos de emergencia”.