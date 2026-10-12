ACESCO transforma su operación en Panamá con la primera línea de tubería de acero

Con una capacidad de hasta 30 mil toneladas al año, la nueva línea fabricará tuberías de acero redondas, cuadradas y rectangulares, negras y galvanizadas, fortaleciendo el abastecimiento local para los sectores de la construcción y metalmecánico.

Una inversión aproximada de $5 millones permitió a ACESCO Panamá poner en marcha la primera línea de producción de tuberías de acero del país, tras más de dos años de trabajo que incluyeron la adquisición de los equipos, adecuaciones, instalación y montaje.

La nueva operación permitirá fabricar tuberías negras y galvanizadas, redondas, cuadradas y rectangulares, en diferentes dimensiones, espesores y acabados, con una capacidad nominal de hasta 30 mil toneladas anuales.

Sr. Carlos Rodríguez - Gerente General Acesco Panamá

Carlos Rodríguez, gerente general de ACESCO Panamá, explicó que concretar el proyecto tomó más de dos años, desde la adquisición de la línea hasta las adecuaciones, instalación y montaje necesarios para comenzar a producir.

“No vamos a depender de las importaciones como dependemos hoy día. Ya Panamá tiene un nuevo producto hecho en Panamá”, destacó Rodríguez, al explicar que la fabricación local permitirá fortalecer el abastecimiento, reducir los tiempos asociados a las importaciones y responder con mayor agilidad a las necesidades del mercado panameño.

Capacidad de hasta 30 mil toneladas

La planta fue diseñada para alcanzar una capacidad nominal de hasta 30 mil toneladas de tubería de acero al año, frente a un mercado panameño estimado en unas 40 mil toneladas anuales.

Rodríguez indicó que la capacidad efectiva de la nueva línea puede variar según los tipos de tubería, dimensiones y espesores que se fabriquen.

Durante las distintas etapas de adecuación, instalación y montaje participaron 118 personas, entre contratistas y trabajadores de la empresa. En la etapa de producción, la línea operará con siete colaboradores por turno, incluyendo técnicos, ingenieros y personal calificado.

Una apuesta de largo plazo

Durante el acto inaugural, José Uribe, CEO de Grupo ACESCO, destacó que la nueva operación forma parte del proceso de expansión que la compañía desarrolla desde 1970.

Sr. José Uribe - CEO Grupo Acesco

Uribe señaló que el grupo cuenta actualmente con presencia en 10 países de América, unos 2,600 colaboradores y lleva a sus clientes alrededor de un millón de toneladas de acero al año.

“Este logro es el resultado de una apuesta de largo plazo, de la planificación y de la confianza en todo lo que Panamá puede seguir construyendo”, manifestó.

El ejecutivo destacó que el crecimiento de la compañía no se limita a ampliar su presencia geográfica, sino que también busca desarrollar capacidades y generar oportunidades en los mercados donde opera.

Según Uribe, la nueva línea permitirá a ACESCO estar más cerca de sus clientes, acompañar sus proyectos y fortalecer su presencia en Panamá.

Destacan creación de capacidad industrial

El viceministro de Comercio Interior e Industrias, Omar Torres De León, también participó en la inauguración y destacó la decisión de la empresa de ampliar su capacidad productiva en el país.

S.E. Omar Torres De León - Viceministro de Comercio Interior e Industrias

Torres señaló que este tipo de inversiones no solo incorpora infraestructura industrial, sino que también contribuye a la formación de trabajadores especializados y al desarrollo de nuevas capacidades dentro del mercado laboral panameño.

“ACESCO, en este caso, no está creando solamente una capacidad privada, sino que está aportando a la creación de una capacidad país”, expresó.

El viceministro invitó además al sector privado a continuar apostando por proyectos que agreguen valor desde Panamá y permitan aprovechar oportunidades tanto dentro como fuera del mercado nacional.

“Pensemos en grande. Hay más cosas por hacer”, manifestó.

Sr. Jorge Vergara - Vp Financiero Acesco; Sr. Rodrigo Spiegel - Grupo Spiegel; Sr. José Uribe - CEO Grupo Acesco; Sra Melissa Miranda- Directora SIP y Sr. Carlos Rodríguez - Gerente General Acesco Panamá

Invitados conocieron cómo se fabrican las tuberías

Como parte del lanzamiento, representantes del Gobierno, empresarios, colaboradores e invitados realizaron un recorrido por la planta de producción, donde pudieron observar la nueva línea en funcionamiento.

Durante la visita, ingenieros, técnicos y personal especializado explicaron las diferentes etapas del proceso, el funcionamiento de los equipos y la transformación que atraviesa el acero hasta convertirse en tuberías listas para su comercialización.

1 / 9 Sra Melissa Miranda - Directora SIP; H.S. Francisco Mola Ortega - Director Nacional de Industrias; Sr. José Uribe - CEO Grupo Acesco; Sr. Carlos Rodríguez - Gerente General Acesco Panamá y S.E. Omar Torres De León - Viceministro de Comercio Interior e Industrias

El recorrido permitió a los asistentes conocer de primera mano la operación detrás de esta nueva capacidad industrial y el alcance del proyecto.

ACESCO Panamá informó que actualmente sus productos se encuentran disponibles a través de una red de más de 300 ferreterías y grandes centros de distribución en el país.

Sr. Rodrigo Spiegel, Carlos Spiegel del Grupo Spiegel, Sergio Marulanda VP Comercial y Mercadeo Corporativo, Jorge Vergara VP Financiero Corporativo.

Con esta nueva línea, ACESCO Panamá amplía su capacidad de atención al mercado nacional y fortalece su apuesta por la producción local de soluciones de acero, con una capacidad de hasta 30 mil toneladas de tubería al año.