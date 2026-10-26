BAC y MiniMed amplían el acceso a servicios de salud para más de 75,000 colaboradores en Panamá

A través de esta alianza, más de 75,000 colaboradores de más de 1,700 empresas que reciben su salario a través de BAC podrán acceder a consulta médica, laboratorios, urgencias y radiología en condiciones preferenciales, utilizando su tarjeta débito de planilla.

BAC y MiniMed anunciaron una alianza que incorpora al programa de beneficios que ofrece BAC a las empresas que manejan su planilla o nómina con el banco, permitiendo que más de 75,000 colaboradores de más de 1,700 empresas accedan a consulta médica general, laboratorios, atención de urgencias y servicios de radiología en condiciones preferenciales en la red de centros médicos MiniMed.

La iniciativa busca acercar servicios de salud a miles de trabajadores a través de una solución práctica y accesible. El beneficio estará disponible para los colaboradores que reciben su salario mediante BAC, utilizando la misma tarjeta débito de planilla, sin trámites ni afiliaciones adicionales, facilitando la experiencia de usabilidad de las personas beneficiadas.

Con esta alianza, ambas organizaciones buscan facilitar el acceso a servicios de salud para trabajadores de empresas de diversos sectores y tamaños en todo el país, contribuyendo al bienestar de las personas y sus familias.

Para las empresas, el beneficio fortalece su propuesta de valor hacia los colaboradores sin requerir procesos adicionales de administración o implementación. Para los trabajadores, representa una alternativa de acceso a servicios médicos como consulta médica en $7.00, hasta 70% menos en exámenes de laboratorio, $40 en la atención de urgencias, así como 30% menos en servicios de radiología; todo a través de una herramienta que ya utilizan en su vida diaria.

“Cuando una empresa nos confía su planilla, nos confía también el vínculo con su gente. En BAC construimos soluciones pensadas en las personas que están detrás de cada operación. Contamos con un amplio programa de beneficios que devuelve valor directamente al colaborador que es parte de las empresas que procesan su plantilla con nosotros como parte de las experiencias diferenciadas que ofrecemos. La salud es el terreno donde ese valor se siente de inmediato, y por eso buscamos un aliado con la capacidad operativa y la cobertura que tiene MiniMed.” Manifestó Raúl Arosemena, VP de Banca Empresas de BAC Panamá.

“Esta alianza refleja nuestra visión de hacer la salud cada vez más cercana, accesible y con los más altos estándares. Como la red de salud más grande de Panamá, ponemos a disposición una estructura médica robusta respaldada por la capacidad instalada de nuestro Hospital de Tercer Nivel, el cual cuenta con salones de operaciones de avanzada tecnología, una moderna sala de hemodinamia y una sala de emergencias geriátricas especializada. Toda esta infraestructura se complementa con nuestras 15 sucursales estratégicamente ubicadas en Calle 50, Centennial, El Crisol, Los Andes, San Isidro, Vía Ricardo J. Alfaro, Las Mañanitas, Versalles, Costa del Este, Fernández de Córdoba, Panamá Pacífico, Vía España, Costa Verde y Colón, sumado a nuestro servicio a domicilio. Integrar toda esta capacidad a una herramienta de uso diario para los trabajadores nos permite ampliar el acceso a una atención oportuna y de calidad que contribuye al bienestar de las familias en todo el país”, destacó Carlos Llanos, Gerente General de MiniMed.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de Triple Valor de BAC, mediante la cual la organización busca generar valor económico, social y ambiental. A través de alianzas que acercan oportunidades y servicios a las personas, el banco continúa impulsando soluciones que contribuyen al bienestar y la calidad de vida de quienes forman parte de su ecosistema.