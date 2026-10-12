Banesco renueva su imagen y conserva su esencia

La nueva imagen evoluciona el tradicional símbolo de Banesco hacia tres elipses y llega al mercado bajo el concepto “El camino siempre has sido tú”, que reconoce a las personas como la dirección de esta nueva etapa.

En medio de una azotea, rodeados de las luces de la ciudad y cobijados bajo las estrellas, se reunieron directivos, colaboradores, clientes y amigos de Banesco la noche de este 7 de octubre para conocer la nueva imagen de Banesco, entidad que presentó una nueva etapa en Panamá, entre conversaciones y risas durante una velada que más que ser un encuentro entre socios, se vislumbró más como una reunión de viejos conocidos con historias entrelazadas.

Durante la presentación, que fue engalanada con un espectáculo de drones y fuegos artificiales que alumbraron el cielo, mientras de fondo se escuchaba parte de la participación de Banesco en la vida de muchas familias panameñas, el banco dio a conocer la renovación de su tradicional símbolo, que ahora incorpora tres elipses y mantiene los colores que han formado parte de su imagen durante años.

Pero esta vez el encuentro no giró alrededor del lanzamiento de un producto financiero, sino de algo que acompañará al banco en cada uno de sus espacios: su nueva identidad.

Para Alfonso Prieto, CEO de Banesco Panamá, este cambio significa evolución y responde a las nuevas tendencias tecnológicas y a la necesidad de prepararse como equipo para el futuro, sin dejar atrás los valores que acompañan a la marca.

“Queremos representar cómo estamos preparados para el futuro, pero sin perder la esencia de la marca, que son nuestros valores, qué es la proximidad, la confianza y el siempre trabajar pensando en el mejor servicio para el cliente”, explicó Prieto.

Y aunque uno de los cambios más evidentes será el nuevo logo, la entidad plantea que los clientes también deberían percibir diferencias en sus operaciones cotidianas.

Prieto manifestó que para el cliente este cambio será un avance, ya que su experiencia mejorará, ya que será mucho más ágil, con productos más útiles y procesos “en definitiva” más fluidos.

Entre las iniciativas que ya forman parte de esta evolución se encuentran Pagos 2x3 a través de la Banca Digital y WhatsApp conversacional, además de nuevas propuestas relacionadas con tarjetas. El banco también contempla el uso de herramientas de digitalización e inteligencia artificial para facilitar procesos y fortalecer la atención.

Entre los cambios más visibles que el cliente podrá observar está su logo, ya que, aunque su tradicional símbolo conserva sus tres formas, estas ahora se presentan como elipses que buscan transmitir movimiento y proyección.

Cada color también tiene un significado: el verde representa la innovación; el azul, la calidad y la eficiencia; y el rojo, el sentido humano de la entidad.

La renovación llega acompañada del concepto “El camino siempre has sido tú”, con el que Banesco busca destacar el papel de las personas en esta nueva era.

Y aunque la nueva identidad fue presentada en el país, su alcance es internacional. Banesco Panamá forma parte de Banesco Internacional, un grupo con presencia en más de 14 países, por lo que la renovación responde a una estrategia compartida entre sus distintos mercados.