¿Qué casas de apuestas son legales en Panamá? Nuevo comparador con solo operadores con licencia de la JCJ: bonos, rollover y pagos. Si una casa no tiene licencia panameña, no entra en su ranking.

Las seis casas con licencia que analiza son Betcris, Betcha, Codere, Sportium, Starplay y 1xBet. Para cada una muestra la empresa operadora, su número de contrato o resolución de la JCJ, el bono de bienvenida con su rollover y depósito mínimo, y los métodos de pago locales, como Yappy, Puntopago o efectivo en agencias.

“Quien buscaba casas de apuestas en Panamá encontraba comparadores extranjeros que promocionan sitios sin licencia local. Queríamos una guía para el jugador panameño en la que todas las opciones sean legales”, explica Carlos, editor del sitio.

Cómo se evalúa cada casa

Las casas se puntúan con seis criterios públicos: seguridad y licencia, que pesa el doble, bono, cuotas, pagos, app y soporte. Ningún operador puede pagar por una mejor nota. El sitio se financia con comisiones de afiliado y cada reseña muestra lo bueno, lo malo y la fecha de su última revisión.

Qué cambia con la Ley 527

La Ley 527 de 2026 endurece los controles al juego en línea y permite bloquear sitios sin licencia. La guía ¿Es legal apostar en Panamá? explica qué significa para el jugador. “Si apuestas en una web sin licencia y tienes un problema con tu dinero, no hay un regulador panameño al que reclamar”, añade Carlos.

Apostar es solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.