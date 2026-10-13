Informamos a nuestros clientes que, tras las afectaciones ocasionadas por el fuerte sismo registrado en el país y sus posteriores réplicas, se ha logrado restablecer en su totalidad el suministro eléctrico en los sectores de Mariato, Torio, Quebro, Cañas y Tonosí.

Como parte de las labores de atención y recuperación, mantenemos desplegadas más de 190 brigadas y 400 trabajadores, que continúan trabajando para restablecer el suministro eléctrico en los sectores que aún presentan afectaciones, principalmente en Guánico, Búcaro, Isla Cañas y Cambutal, en la región de Azuero.

Asimismo, se mantienen trabajos de recuperación para atender afectaciones puntuales en sectores tales como Soná, San Martin de Porres y Santiago (cabecera), en la provincia de Veraguas; Las Delicias, Pueblo Nuevo, Sonadora y Río Hato, en Coclé; así como en Las Tablas, La Villa de Los Santos, Santa Ana, Macaracas y Pedasí, en la provincia de Los Santos y Ocú en Herrera.

Reiteramos a la ciudadanía la importancia de mantenerse alejada de cables eléctricos caídos, postes afectados y cualquier infraestructura eléctrica dañada.

Nuestro compromiso es continuar trabajando hasta restablecer el suministro eléctrico a todos los clientes afectados, priorizando en todo momento la seguridad de nuestros trabajadores y de las comunidades.

Para reportar daños o afectaciones en el suministro eléctrico, pueden comunicarse a nuestra línea telefónica 800-8346.