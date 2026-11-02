Donativos Ambientales Ford distribuye $85 mil entre cinco proyectos ganadores en su edición 2026

Para continuar empoderando a las comunidades hacia un futuro más sostenible, Ford está distribuyendo $85 mil entre los cinco proyectos ambientales de Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Guatemala que fueron seleccionados ganadores en la edición 26 de su programa Donativos Ambientales Ford. Esta cifra se suma a los más de $2.2 millones que Ford ha invertido en cientos de proyectos comunitarios en Centroamérica y el Caribe con impacto positivo al medioambiente y que contribuyen a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU.

Vivian T. Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

Este año, tres de los proyectos ganadores fueron sometidos en la categoría de Conservación y Recuperación de la Biodiversidad, que incluye iniciativas dirigidas a la protección, recuperación y conservación de los ecosistemas, su flora y fauna y el recurso agua. Dos están localizados en Panamá: Ecoturismo Transformador, de la Fundación Tortuguías; y Raíces de Darién: Vivero Educativo para la Restauración de la Biodiversidad, de la Fundación Tierra Nueva. El tercero es de Guatemala: Agua Sana Atlitán: Ampliación del Tratamiento Descentralizado del Agua en la Cuenca Alta, de Water4Life.

Otro de los proyectos ganadores es Alianza Verde Don López, sometido por la Fundación Profesor Evaristo Fernández, ubicada en la República Dominicana. Este fue presentado en la categoría de Seguridad Alimentaria, por lo que está relacionado con agricultura ecológica y el manejo sostenible de ecosistemas que son estratégicos para la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos saludables en comunidades vulnerables.

Fundación Tortuguías, Panamá.

El quinto proyecto ganador, NEXUS Energía - Residuos: Transición Energética Fotovoltaica para la Gestión Local de Residuos, fue presentado por la Asociación Hogar Betel Pococí en Costa Rica, en la categoría de Energías Renovables, que evalúa proyectos que promueven el uso de fuentes de energía basadas en los recursos naturales renovables como una forma de contribuir en la lucha contra el cambio climático.

“Detrás de cada proyecto ganador hay personas que dedican su tiempo, conocimiento y esfuerzo a cuidar el ambiente y a trabajar junto a sus comunidades. Nos inspira ver cómo ese compromiso se convierte en acciones concretas: desde educar y movilizar a voluntarios hasta proteger y restaurar los recursos naturales que sostienen su bienestar. Nos honra aportar a estos esfuerzos que nacen en las comunidades, de forma que puedan multiplicar su impacto y su alcance en nuestra región”, expresó Vivian T. Dávila, gerente de comunicaciones y asuntos públicos de Ford para Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe.

Integrantes del jurado.

La evaluación rigurosa de las propuestas estuvo a cargo de los siguientes expertos, quienes seleccionaron los proyectos ganadores según su contribución al desarrollo sostenible, su impacto comunitario, el establecimiento de alianzas multisectoriales y su efecto multiplicador: Andrés Tarté, coordinador de comunicación del Centro Internacional para el Desarrollo Sostenible (CIDES); Marsha Díaz, especialista en responsabilidad social empresarial y fundadora de la Revista Somos Impacto Positivo; Darién Montañez, curador y coordinador del Programa Público del Biomuseo; Lamed Mendoza, estadística en la dirección de planificación de la Universidad Especializada de las Américas; Jessie Vega Méndez, coordinadora de Acción Climática del Centro para la Sostenibilidad Urbana; Carlos Carrasco, gerente del área de gestión responsable del Banco Nacional de Panamá; Bruno Basile, especialista en desarrollo sostenible; y Luis Mastroeni, consultor de sostenibilidad.

Fundación Tierra Nueva, Panamá.

Los proyectos ganadores de Donativos Ambientales Ford en Centroamérica y el Caribe entre 2017 y 2024 beneficiaron directamente a 24,746 personas e indirectamente a 22,047, contribuyendo a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el ODS 13, Acción por el Clima, como eje transversal.

Además de su impacto regional, el programa también demuestra un valor local en los países de los proyectos premiados. En Panamá se destaca la creación de empleo directo y apoyo a empresas verdes locales; en Costa Rica sobresale la fuerte participación estudiantil y posicionamiento con la juventud y la innovación comunitaria; y en República Dominicana, su posicionamiento como pilar fundamental de la salud, el bienestar y la economía local.

La convocatoria para la próxima edición del programa Donativos Ambientales Ford comenzará en abril de 2027. Más información sobre el programa está disponible en DonativosAmbientalesFord.com