Ed Stafford llega a Panamá para descubrir el Darién a bordo del nuevo JETOUR T2 4x4 PHEV

El reconocido explorador británico y aliado de la marca JETOUR fue parte de un nuevo capítulo de la campaña “Descubre Panamá”.

El reconocido explorador británico y aliado de la marca JETOUR Ed Stafford, conocido mundialmente por sus expediciones y producciones de aventura para Discovery Channel, llegó a Panamá para protagonizar una nueva expedición de “Descubre Panamá”, campaña de JETOUR Panamá que invita a explorar lugares extraordinarios del país a bordo de sus vehículos.

En esta ocasión, el destino fue Darién, uno de los territorios más biodiversos y desafiantes de Panamá. El objetivo: adentrarse en caminos de difícil acceso para descubrir, en su hábitat natural, al Águila Harpía, Ave Nacional de Panamá y una de las especies más emblemáticas de los bosques tropicales.

Para llegar hasta ella, Stafford se puso al volante del JETOUR T2 4x4 PHEV, enfrentando diferentes condiciones del terreno y poniendo a prueba su sistema 4x4, tecnología híbrida enchufable y 600 HP de potencia en un entorno real de aventura.

La llegada del T2 4x4 PHEV representa un nuevo paso en la evolución de JETOUR en Panamá y fortalece su posicionamiento como líder en la categoría 4x4 híbrido enchufable en el país, con los modelos T2 y G700.

Stafford, usuario de la marca JETOUR, estuvo acompañado por la bióloga y guía panameña Natalia Sarco, quien aportó su conocimiento sobre la biodiversidad del Darién y la importancia de conservar el hábitat del Águila Harpía. También participó Arian Abadi, embajador de JETOUR Panamá, sumando una mirada local a la expedición.

Una aventura con propósito

Más que llegar a un destino, la expedición busca generar conciencia sobre la riqueza natural de Panamá y la importancia de protegerla, conectando aventura, tecnología y conservación en una misma historia.

Con “Descubre Panamá”, JETOUR continúa demostrando que hay lugares que solo pueden descubrirse cuando estamos dispuestos a ir más allá.