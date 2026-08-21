ENA refuerza campaña informativa por trabajos en el Proyecto de Ampliación en el Entronque de Costa del Este, en el Corredor Sur de Agosto a Diciembre 2026

La Empresa Nacional de Autopista S.A. (ENA) informa a los usuarios del Corredor Sur que, en atención al volumen de trabajos que actualmente se realizan en el Proyecto de Ampliación en el Entronque de Costa del Este, comunicamos a la ciudadanía, sobre actividades que se realizarán de manera continua desde agosto hasta el mes de diciembre, y que generan un aforo vehicular extraordinario en la vía, en distintas horas del día y de la noche, incluidos los fines de semana.

Estas labores se ejecutan dentro del siguiente horario, distribuida por rampa de la siguiente manera:

ENA reitera que ninguna actividad se ejecuta fuera de estos horarios. En caso de que se presente alguna alteración a esta programación, se emitirán comunicados especiales, tal como se ha hecho en las últimas semanas.

Es importante señalar que, si bien existe una programación semanal de actividades, la naturaleza de la obra es dinámica y puede presentar variaciones. Por ello, recomendamos a los usuarios tomar como referencia el intervalo de afectación indicado al planificar sus desplazamientos por esta vía.

ENA hace un llamado a los conductores que transitan por el Corredor Sur, especialmente en las inmediaciones del intercambiador de Costa del Este, a planificar sus rutas con anticipación y mantenerse atentos a los comunicados para conocer cualquier actualización.

Agradecemos la comprensión y colaboración de los usuarios ante estas afectaciones temporales, necesarias para avanzar en obras que mejorarán la conectividad y la seguridad vial del Corredor Sur.