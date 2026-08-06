ENA SUR, S.A. informa cierre temporal del Corredor Sur por trabajos de izaje de vigas

Del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo

ENA SUR, S.A., concesionaria a cargo de la operación, mantenimiento y desarrollo del Corredor Sur, informa a la ciudadanía que, como parte del avance del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo, se realizará el izaje de cuatro vigas de 53 metros que cruzan el Tramo Marino. Se trata de una maniobra de alta complejidad técnica que requiere el cierre temporal de los accesos al Corredor Sur, con el fin de garantizar la seguridad de los trabajadores, los usuarios y las operaciones durante la ejecución de estas labores.

El cierre se llevará a cabo desde las 9:00 p.m. del sábado 8 de agosto hasta las 4:00 a.m. del lunes 10 de agosto, período durante el cual permanecerán cerrados los accesos al Corredor Sur entre Paitilla y Costa del Este, en ambos sentidos.

No obstante, se mantendrán habilitadas rutas clave para facilitar la movilidad de los usuarios, permitiendo la circulación hacia los principales destinos y minimizando las afectaciones durante el desarrollo de los trabajos.

Accesos habilitados

• Salida de Costa del Este hacia Tocumen.

• Entrada de vía Israel hacia Paitilla.

• Entrada desde Coco del Mar hacia Paitilla.

• Entrada de Chanis hacia Tocumen.

• Entrada de Chanis por la Delta, hasta la Ford de Costa del Este.

Accesos cerrados

• Entrada de la Ford de Costa del Este, sentido Paitilla.

• Tramo Marino, en dirección a Paitilla.

• Entradas desde el viaducto de avenida Balboa y Punta Paitilla hacia Tocumen.

• Entrada desde vía Israel hacia Tocumen.

• Entrada desde Panamá Clinic hacia Tocumen.

• Entrada desde Punta Pacífica hacia Tocumen.

• Entrada desde el Xtra Market de vía Israel hacia Tocumen.

• Entrada desde Coco del Mar hacia Tocumen.

• Entrada detrás de las oficinas de ENA, en dirección hacia Paitilla.

Estas labores forman parte del cronograma de construcción del Proyecto de Ampliación de los Entronques Costa del Este e Hipódromo, una obra que permitirá aumentar la capacidad operativa del Corredor Sur, optimizar la conectividad entre estos sectores y mejorar la fluidez del tránsito para miles de usuarios que utilizan esta vía diariamente.

ENA SUR, S.A. recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, utilizar las rutas habilitadas y seguir las indicaciones del personal de tránsito y la señalización temporal instalada en el área.

La concesionaria agradece la comprensión de los usuarios y reitera que estos trabajos son fundamentales para continuar desarrollando una infraestructura vial moderna, segura y eficiente, en beneficio de la movilidad de todos.