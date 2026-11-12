Farma Vitaly inaugura un nuevo espacio dedicado a la salud y el bienestar en Panamá

La nueva farmacia, ubicada en Santa María Plaza, apuesta por una atención personalizada, orientación profesional y un servicio cercano a las necesidades de sus clientes.

Farma Vitaly celebró la inauguración de sus nuevas instalaciones en Santa María Plaza, Ciudad de Panamá, durante un evento que reunió a invitados especiales y representantes de la empresa, quienes compartieron este importante momento de apertura.

Con un concepto enfocado en la salud y el bienestar, la nueva farmacia busca ofrecer una experiencia de atención que va más allá de la dispensación de productos, priorizando el acompañamiento profesional, la confianza y el servicio personalizado.

Este nuevo espacio ha sido concebido para brindar orientación farmacéutica y facilitar el acceso responsable a tratamientos, promoviendo la importancia de contar con información adecuada y asesoría especializada para el cuidado de la salud.

La apertura de Farma Vitaly representa un paso importante en el compromiso de la empresa de ofrecer alternativas de atención que respondan a las necesidades de sus clientes, bajo un enfoque de responsabilidad, calidad y cercanía.

Con su llegada a Santa María Plaza, Farma Vitaly amplía las opciones de atención farmacéutica disponibles en la ciudad, reafirmando su propósito de contribuir al bienestar de las personas y fomentar una cultura de cuidado y prevención.