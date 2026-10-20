JETOUR y Discovery Channel exploran Darién en el nuevo T2 4x4 Híbrido Enchufable

JETOUR presenta un nuevo capítulo de “Descubre Panamá” en colaboración con Discovery Channel y el reconocido explorador Ed Stafford, una expedición que desafía los límites de la aventura y conecta la innovación automotriz con la conservación del Águila Arpía, ave nacional de Panamá.

Para JETOUR, el viaje se disfruta desde el primer momento al volante, no solo al llegar al destino. Con esa filosofía, “Descubre Panamá” lleva a embajadores, invitados y vehículos a los escenarios más extraordinarios del país.

Este nuevo capítulo se fortalece con la alianza entre JETOUR y Discovery Channel, dos marcas que comparten la pasión por la exploración y la naturaleza. La expedición contó con Ed Stafford, explorador británico y aliado de la marca JETOUR, ideal para validar que el vehículo está diseñado para superar límites reales.

El destino fue Darién: unas 7 horas y 30 minutos desde la Ciudad de Panamá hasta la remota Reserva Ecológica Ceiba, en lo más profundo de la selva.

El protagonista fue el nuevo JETOUR T2 4x4 PHEV. Stafford lo enfrentó a piedras, ríos, lodo y pasto, poniendo a prueba su sistema 4x4, su tecnología híbrida enchufable, sus 600 HP y sus modos de manejo inteligente en un entorno real de aventura.

El objetivo: encontrar en su hábitat natural al Águila Arpía, ave nacional de Panamá. El esfuerzo fue recompensado con el avistamiento de Laura, la última águila juvenil registrada este año en la zona.

La expedición sumó al embajador de JETOUR Panamá, Arian Abadi, y a la bióloga y guía panameña Natalia Sarco, quien destacó la importancia de conservar los bosques que permiten la supervivencia de esta especie.

Así, “Descubre Panamá” va más allá de probar un vehículo: es una invitación a salir de las rutas tradicionales y a descubrir, valorar y proteger los tesoros naturales del país.