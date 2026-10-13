Kenmore llega a Panamá de la mano de Rodelag

Kenmore llega con atractivas ofertas de introducción, y los clientes podrán adquirir sus productos a través de CrediUna, la alternativa de financiamiento de Rodelag.

La reconocida marca estadounidense Kenmore llega al mercado panameño de la mano de Rodelag, que incorpora a su portafolio una nueva propuesta de Línea Blanca, respaldada por más de 100 años de trayectoria.

Kenmore ha evolucionado a lo largo de su historia con una propuesta enfocada en innovación, funcionalidad, calidad y soluciones pensadas para responder a las necesidades del hogar moderno, manteniendo además una oferta competitiva.

Con esta incorporación, Rodelag amplía su categoría de Línea Blanca con Refrigeradoras, Estufas, Lavadoras y Secadoras Kenmore, disponibles en sus 16 sucursales a nivel nacional.

La llegada de la marca representa también el inicio de una nueva alianza comercial entre Rodelag y Kenmore. Esta incorporación fortalece la propuesta de valor de Rodelag y le permite continuar consolidándose en el mercado panameño como el principal referente en Línea Blanca, ampliando su oferta con marcas de trayectoria y reconocimiento internacional.

Como parte de esta propuesta, Kenmore llega con atractivas ofertas de introducción, y los clientes podrán adquirir sus productos a través de CrediUna, la alternativa de financiamiento de Rodelag, que facilita sus compras de manera cómoda y conveniente.

Rodelag invita a los consumidores a visitar sus sucursales, conocer la nueva línea Kenmore, y vivir la experiencia de la marca en sus hogares.

Los productos Kenmore ya se encuentran disponibles exclusivamente en Rodelag Panamá.