¿Listo para viajar? Tu auto también necesita prepararse: conoce el Centro de Movilidad SURA

No es necesario contar con un Seguro de Auto de SURA para acceder a los servicios del centro. Tanto asegurados como no asegurados pueden llevar su vehículo para recibir atención.

Con los desplazamientos hacia el interior de Panamá durante las fiestas patrias, revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera es una medida clave para anticiparse a posibles fallas. El Centro de Movilidad SURA ofrece servicios de revisión y mantenimiento preventivo para todo tipo de conductores, sean o no asegurados de la compañía.

¿Qué revisar antes de emprender el viaje?

Los frenos, las llantas, la batería y los niveles de líquidos son algunos de los componentes que conviene verificar antes de recorrer largas distancias. Detectar a tiempo posibles desgastes o fallas permite tomar medidas antes de salir y reducir el riesgo de contratiempos en carretera.

En el Centro de Movilidad SURA, los conductores pueden acceder a revisiones de niveles, llantas, frenos, suspensión, dirección y batería, así como a servicios de mantenimiento preventivo, mecánica liviana y diagnóstico vehicular. La disponibilidad de cada servicio puede consultarse al agendar la cita.

Un taller abierto a todos los conductores

No es necesario contar con un Seguro de Auto de SURA para acceder a los servicios del centro. Tanto asegurados como no asegurados pueden llevar su vehículo para recibir atención. Además, quienes tienen una póliza de la compañía cuentan con precios preferenciales y pueden acceder a determinados servicios gratuitos, según las condiciones de su plan.

Preparar el vehículo antes de viajar es una forma de anticiparse a los imprevistos y tomar decisiones oportunas sobre su cuidado. La prevención comienza antes de encender el motor.

¿Vas a viajar en fiestas patrias? Da clic aquí y agenda tu cita en el Centro de Movilidad SURA.