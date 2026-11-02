¿Listo para viajar? Tu auto también necesita prepararse: conoce el Centro de Movilidad SURA

Con los desplazamientos hacia el interior de Panamá durante las fiestas patrias, revisar el estado del vehículo antes de salir a carretera es una medida clave para anticiparse a posibles fallas. El Centro de Movilidad SURA ofrece servicios de revisión y mantenimiento preventivo para todo tipo de conductores, sean o no asegurados de la compañía.
¿Qué revisar antes de emprender el viaje?
Los frenos, las llantas, la batería y los niveles de líquidos son algunos de los componentes que conviene verificar antes de recorrer largas distancias. Detectar a tiempo posibles desgastes o fallas permite tomar medidas antes de salir y reducir el riesgo de contratiempos en carretera.
En el Centro de Movilidad SURA, los conductores pueden acceder a revisiones de niveles, llantas, frenos, suspensión, dirección y batería, así como a servicios de mantenimiento preventivo, mecánica liviana y diagnóstico vehicular. La disponibilidad de cada servicio puede consultarse al agendar la cita.
Un taller abierto a todos los conductores
No es necesario contar con un Seguro de Auto de SURA para acceder a los servicios del centro. Tanto asegurados como no asegurados pueden llevar su vehículo para recibir atención. Además, quienes tienen una póliza de la compañía cuentan con precios preferenciales y pueden acceder a determinados servicios gratuitos, según las condiciones de su plan.
Preparar el vehículo antes de viajar es una forma de anticiparse a los imprevistos y tomar decisiones oportunas sobre su cuidado. La prevención comienza antes de encender el motor.
¿Vas a viajar en fiestas patrias? Da clic aquí y agenda tu cita en el Centro de Movilidad SURA.