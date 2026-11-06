¿Llanta ponchada, batería o gasolina? SURA te respalda en carretera

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Un imprevisto en carretera puede cambiar cualquier plan. Contar con asistencia vial las 24 horas es una forma de prepararse para esos momentos.

Los desplazamientos hacia el interior de Panamá aumentan en noviembre, y con ellos, la importancia de tomar precauciones antes de salir. Revisar el vehículo, planificar la ruta y conocer los servicios incluidos en el seguro de auto son medidas que ayudan a afrontar imprevistos con mayor tranquilidad.

Con el Seguro de Auto de SURA, cuentas con asistencia vial 24/7 en todo el territorio panameño, tanto en áreas urbanas como rurales. Entre los servicios disponibles están:

Cambio de llantas y paso de corriente, ante inconvenientes con los neumáticos o la batería.

Suministro de combustible, cuando el vehículo se queda sin gasolina.

Servicio de cerrajero, si las llaves quedan dentro del auto.

Grúa por desperfectos mecánicos o colisión, para trasladar el vehículo cuando no puede continuar.

Ajustador in situ y asistencia en caso de accidentes, para recibir apoyo ante un incidente.

Chofer designado, para regresar a casa de forma segura cuando no sea posible conducir, según las condiciones del servicio.

Conocer estos y más beneficios antes de salir permite saber con qué respaldo se cuenta ante situaciones inesperadas. Porque proteger tu vehículo también significa tener opciones para resolver los imprevistos que pueden surgir en el camino.

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