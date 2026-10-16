Lulubit permite invertir en Apple, Amazon y S&P500 desde $1 y directamente en su app

Hasta ahora, invertir en empresas como Apple, Amazon o Tesla desde Panamá exigía abrir una cuenta en un broker del exterior, cumplir con montos mínimos altos y pagar transferencias internacionales. Lulubit, la app financiera con más de 100 mil usuarios en Panamá y la región, busca cambiar eso con Acciones Lulubit, un módulo que permite comprar y vender acciones y ETFs tokenizados de grandes empresas estadounidenses directamente desde la aplicación.

Las acciones tokenizadas son tokens digitales que replican el precio de acciones y ETFs que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Cada token está respaldado 1:1 por el activo correspondiente y es fraccionable: no hace falta comprar una acción completa, se puede empezar invirtiendo desde $1.

Acciones Lulubit permite comprar y vender acciones y ETFs tokenizados desde la aplicación, con precios en tiempo real. // Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial. Precios y variaciones mostrados son referenciales y no constituyen una recomendación de inversión. Las marcas de terceros pertenecen a sus respectivos titulares y no implican asociación ni patrocinio. Lulubit. ©

En esta primera etapa, Acciones Lulubit ofrece ocho acciones tokenizadas —Apple, Amazon, Tesla, Nvidia, Microsoft, Google, Meta, Coinbase— y el ETF SPY, que replica al índice S&P 500, compuesto por las 500 mayores empresas de Estados Unidos. La compañía prevé ampliar el catálogo a cientos de activos en los próximos meses.

El proceso es simple: el usuario descarga la app, crea su cuenta sin costo, deposita por ACH desde cualquier banco de Panamá y elige la acción o el ETF, que compra al precio de mercado en tiempo real. Puede vender cuando quiera y el saldo queda disponible de inmediato en su cuenta de Lulubit.

“Queremos que invertir en las empresas más grandes del mundo sea tan simple como hacer una transferencia ACH. Nadie en Panamá debería necesitar una cuenta en el exterior ni miles de dólares para empezar”, afirmó Ianir Sonis, CEO y fundador de Lulubit.

Lulubit presentará Acciones Lulubit a su comunidad el 21 de octubre en ciudad de Panamá, en su encuentro anual de usuarios de la app, con el patrocinio de Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo. En el evento también compartirá otras novedades de la aplicación.

Más información en lulubit.app/acciones.