Esto es un llamado para que todos pierdan el miedo

El opositor cubano Boris Mauricio Betancourt Hernández, fundador y presidente de la organización Camino a la Democracia de Cuba (CDC), publicó su historia política, un testimonio en primera persona sobre la persecución que sufrió en Cuba desde la adolescencia.

Nacido en La Habana en 1986, en el reparto Palatino del municipio Cerro, Betancourt cuenta que a los 15 años comenzó a recoger firmas para el Proyecto Varela y a repartir sus panfletos en escuelas, paradas de guagua y hospitales, y que a los 16 se unió al Movimiento Cristiano Liberación (MCL) de Oswaldo Payá, a quien conoció personalmente.

La patrulla de la policía frente a la casa de mis abuelos, en Palatino, Cerro, La Habana, donde yo nací, el 17 de mayo de 2005. Ese día vinieron a buscarme para llevarme preso, sin motivo ni explicación. Dos días después, en la cuarta unidad, ya tenían hecho un expediente de peligrosidad contra mí. Foto: Archivo personal.

Según su relato, entre 2003 y 2008 fue detenido más de treinta veces. En 2005 la policía le abrió un expediente de “peligrosidad”, y a partir del 2 de enero de 2008 pasó unos tres meses en Villa Marista, sede de la Seguridad del Estado, donde, afirma, un coronel intentó reclutarlo. En 2009 salió de Cuba.

Una policía me pone una multa por "desobediencia" en la Calzada del Cerro y Primelles, en La Habana, en agosto de 2002. Me pidió el carné de identidad en plena calle y, solo porque e pregunté por que me lo pedía, me multó. Yo soy el que está a la izquierda. Foto: archivo personal

En 2019 fundó en San José, Costa Rica, Camino a la Democracia de Cuba (CDC), una organización sin fines de lucro que promueve por vías pacíficas la democracia y los derechos humanos en Cuba y apoya a presos políticos y a sus familias. En 2026, la organización lanzó el Premio Orlando Zapata Tamayo, dedicado a los presos políticos cubanos, y la campaña «Costa Rica, una voz por la libertad de Cuba».

En su historia, Betancourt también denuncia que sus abuelos, que viven en La Habana, siguen siendo vigilados y presionados por la Seguridad del Estado.“

Uno de los panfletos originales del Proyecto Varela que yo repartía en La Habana cuando tenía 15 y 16 años: en las escuelas, en las paradas de la guagua, en los hospitales y en las calles. Todavía lo conservo. Foto: archivo personal.

Esto no es solo la historia de parte de mi juventud en Cuba. Esto es un llamado para que todas las personas dentro y también fuera de Cuba pierdan el miedo y denuncien a la dictadura”, escribe Betancourt.

La historia completa, con fotos de su archivo personal, entre ellas los panfletos originales del Proyecto Varela que repartía, está en democraciapacificadecuba.com/historia

Contacto de prensa: Jair Ortiz, vocero de CDC. [email protected]

Publicada por la organización Camino a la Democracia de Cuba (CDC) y su presidente.