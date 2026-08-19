Naturgy avanza en la construcción del nuevo circuito La Uvas - El Valle

Con una inversión de USD 5.09 millones, fortaleciendo la infraestructura eléctrica en la provincia de Coclé.

La provincia de Coclé registra un notable impulso en su infraestructura energética tras el avance del nuevo Circuito Las Uvas - El Valle, una de las obras eléctricas más destacadas para el interior del país. Con una inversión de USD 5.09 millones, esta obra alcanza un 88% de avance de ejecución, habiendo completado y puesto en servicio 17 kilómetros de tendido eléctrico sobre una extensión total prevista de 26 kilómetros. La iniciativa busca acompañar directamente la sostenida expansión residencial, turística y comercial que experimenta la zona.

default

El proyecto beneficia de manera sustancial a hoteles, restaurantes, comercios, emprendimientos locales y hogares en la comunidad de Las Uvas, hacia El Valle de Antón y poblados aledaños.

La obra integra soluciones tecnológicas de vanguardia, destacando el uso de cable forrado ecológico, una innovación diseñada para mitigar la interferencia ocasionada por el contacto con la vegetación y la fauna silvestre. Adicionalmente, el trazado suma ya 481 postes plantados y seis interruptores telecontrolados que permiten la supervisión remota y una pronta capacidad de respuesta ante incidencias.

Naturgy continúa impulsando la modernización de la red para garantizar mayor estabilidad operativa y acompañar el crecimiento sostenible de las comunidades coclesanas.