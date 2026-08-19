Naturgy avanza en la construcción del nuevo circuito La Uvas - El Valle

La provincia de Coclé registra un notable impulso en su infraestructura energética tras el avance del nuevo Circuito Las Uvas - El Valle, una de las obras eléctricas más destacadas para el interior del país. Con una inversión de USD 5.09 millones, esta obra alcanza un 88% de avance de ejecución, habiendo completado y puesto en servicio 17 kilómetros de tendido eléctrico sobre una extensión total prevista de 26 kilómetros. La iniciativa busca acompañar directamente la sostenida expansión residencial, turística y comercial que experimenta la zona.
El proyecto beneficia de manera sustancial a hoteles, restaurantes, comercios, emprendimientos locales y hogares en la comunidad de Las Uvas, hacia El Valle de Antón y poblados aledaños.
La obra integra soluciones tecnológicas de vanguardia, destacando el uso de cable forrado ecológico, una innovación diseñada para mitigar la interferencia ocasionada por el contacto con la vegetación y la fauna silvestre. Adicionalmente, el trazado suma ya 481 postes plantados y seis interruptores telecontrolados que permiten la supervisión remota y una pronta capacidad de respuesta ante incidencias.
Naturgy continúa impulsando la modernización de la red para garantizar mayor estabilidad operativa y acompañar el crecimiento sostenible de las comunidades coclesanas.