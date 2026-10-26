Pacific Hills presenta Luxor 500: arquitectura y vida urbana en el corazón de El Cangrejo

La quinta torre de la familia Luxor fue presentada en una velada que combinó diseño, arte, gastronomía y experiencias sensoriales.

Pacific Hills celebró la gran presentación oficial de Luxor 500 el martes 20 de octubre en Tío Navaja, El Cangrejo. Invitados especiales, aliados comerciales y representantes del sector inmobiliario conocieron esta nueva propuesta residencial, inspirada en el concepto «Vibrante afuera, sereno adentro». Una noche caracterizada por el ritmo, arte, sabor y estilo de vida exclusivo y ecléctico que integra Luxor en el icónico barrio de El Cangrejo.

UNA NUEVA FORMA DE VIVIR EL CANGREJO

Durante el encuentro, Ariela Sultán, Directora Comercial de Pacific Hills, presentó la visión de Luxor 500: una propuesta que combina la energía cultural y gastronómica de El Cangrejo con la serenidad de espacios residenciales contemporáneos. El proyecto ofrece seis modelos de apartamentos de dos y tres recámaras, con amenidades como spa en el piso 47 y cine al aire libre.

Por su parte, el arquitecto Humberto Echeverría explicó que el diseño no se concibió únicamente para disfrutar de vistas desde las alturas, sino también para relacionarse con la ciudad a nivel de calle, respetando el carácter caminable del barrio, sus espacios culturales y verdes. Una arquitectura pensada tanto para quienes contemplan la ciudad como para quienes la recorren.

UNA VELADA SENSORIAL Y UNA REVELACIÓN ESPECIAL

Bajo el concepto «El Quinto Elemento», los asistentes disfrutaron de gastronomía de autor, coctelería, cerveza artesanal, arte fotográfico, música en vivo y experiencias de bienestar. El Pasaporte Luxor 500 los invitó a recorrer las estaciones de la velada.

Uno de los momentos centrales fue la revelación de la maqueta arquitectónica del proyecto. Esta podrá conocerse en la sala de ventas de Luxor 500, ubicada en los locales comerciales de Luxor 300, en El Cangrejo.

UNA INVITACIÓN A CONOCER LUXOR 500

En el marco de sus 40 años de trayectoria, Pacific Hills presenta Luxor 500 en preventa oficial, con apartamentos de dos y tres recámaras desde US$219,000. La desarrolladora invita al público a visitar su sala de ventas y experiencias para conocer los modelos residenciales y recibir asesoría personalizada.

Luxor 500. Vibrante afuera, sereno adentro.