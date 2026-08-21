Pacífica Salud reafirma su compromiso con la calidad y seguridad del paciente con nuevas acreditaciones de Joint Commission International

Hospital Punta Pacífica alcanza por sexta vez la acreditación internacional, mientras que Pacífica Salud Costa del Este la obtiene por segunda ocasión.

Pacífica Salud reafirma su compromiso con la calidad, la seguridad y la atención centrada en las personas tras obtener nuevamente la acreditación de Joint Commission International (JCI) en sus dos sedes hospitalarias.

La acreditación JCI reconoce a instituciones de salud que cumplen con rigurosos estándares internacionales de calidad y seguridad del paciente. Su evaluación contempla diversos procesos de la operación hospitalaria, verificando que los protocolos y buenas prácticas se implementen de manera consistente para garantizar una atención segura.

Para Pacífica Salud, este reconocimiento representa más que un logro institucional: refleja una cultura de trabajo enfocada en proteger al paciente en cada etapa de su atención, desde su ingreso hasta el egreso.

Entre los aspectos evaluados se encuentran la correcta identificación de los pacientes, la comunicación efectiva entre los equipos de salud, la administración segura de medicamentos, la prevención y control de infecciones, la verificación previa a procedimientos y la seguridad de los estudios diagnósticos. También se consideran procesos internos que, aunque no siempre son visibles para el paciente, son fundamentales para garantizar una atención hospitalaria de calidad.

Este resultado es fruto del trabajo coordinado de médicos, enfermeras, técnicos, personal administrativo y demás profesionales que integran Pacífica Salud, quienes mantienen un compromiso permanente con la excelencia y la mejora continua.

En Hospital Punta Pacífica, alcanzar por sexta vez la acreditación JCI reafirma una trayectoria sostenida bajo estándares internacionales de calidad y seguridad. Por su parte, Pacífica Salud Costa del Este, al obtenerla por segunda ocasión, consolida estos mismos estándares y fortalece la cultura de seguridad y excelencia que caracteriza a la institución.