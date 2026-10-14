Las estufas serán destinadas a las primeras 100 viviendas que se entreguen a familias afectadas. La emergencia continúa y la ayuda sigue siendo necesaria.

Ante las difíciles circunstancias que atraviesan numerosas familias en el interior del país tras el reciente terremoto, Panafoto realizó la entrega de 100 estufas completas al centro de acopio del Despacho de la Primera Dama, con el propósito de apoyar a las comunidades afectadas.

Aunque han pasado varios días desde el movimiento sísmico, para muchas familias la emergencia continúa. Los daños en sus viviendas y las pérdidas materiales representan dificultades que no desaparecen cuando termina la atención inicial al desastre.

Durante la entrega, Ashok Nandwani, Gerente General de Panafoto, se refirió a la situación que viven las comunidades afectadas y a la importancia de mantener el apoyo.

“Nosotros entendemos que para la gente en la capital el terremoto fue el viernes pasado, pero la gente en provincia central la está pasando mal y nosotros aquí en Panafoto queremos aportar con nuestro granito de arena»”

De acuerdo con lo informado durante la entrega por la primera dama, las estufas estarán destinadas a las primeras 100 viviendas que se entreguen a las familias afectadas, con el objetivo de ayudarles a contar con un artículo esencial para la preparación de sus alimentos.

La recuperación de las comunidades tomará tiempo y requerirá el apoyo de todos. Por ello, El Sr. Nandwani hizo un llamado al sector empresarial y a la ciudadanía panameña a mantener la solidaridad y continuar brindando ayuda a las familias que hoy más lo necesitan.

La entrega de estas 100 estufas busca atender una necesidad concreta de las familias que comienzan su proceso de recuperación. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer y muchas personas que necesitan apoyo.

El llamado es a que la solidaridad no se detenga y que tanto el sector empresarial como la ciudadanía continúen apoyando a las comunidades del interior del país.