Perú abre nuevas oportunidades de inversión para las empresas panameñas

El turismo, los servicios financieros y la logística figuran entre los sectores con mayor potencial. Entre 2003 y mayo de 2026, empresas panameñas anunciaron inversiones por $95.4 millones en el mercado peruano.

Perú busca atraer nuevas inversiones extranjeras y Panamá figura entre los mercados con los que existe espacio para ampliar las relaciones comerciales. El país sudamericano ofrece oportunidades en sectores como turismo, logística, manufactura, servicios financieros y energías renovables.

Las cifras muestran que ya existe una relación de negocios entre ambos países. De acuerdo con información de fDi Markets, entre 2003 y mayo de 2026 se registraron siete proyectos de inversión panameña anunciados o comprometidos en Perú, impulsados por tres empresas. Estas iniciativas representan un capital de $95.4 millones y una generación estimada de 728 empleos.

La mayor parte de estas inversiones se ha dirigido a hotelería y turismo, sector que concentra el 60.8% del total. Le siguen los servicios financieros, con 32.4%, y la industria textil, con 6.8%.

Entre las compañías panameñas que han apostado por este mercado se encuentran Selina, Blandex y Grupo David. Cusco destaca como uno de los principales destinos de estas inversiones, especialmente por su actividad turística.

Puerto del Callao - Callao (Perú)

Un mercado con oportunidades

Perú proyecta un crecimiento económico de 3.4% para 2026. A ello se suma una red de acuerdos comerciales, incentivos tributarios y mecanismos legales que buscan facilitar la llegada de capital extranjero.

Otro de los sectores que despierta interés es el logístico. El Megapuerto de Chancay, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y el Puerto del Callao forman parte de la infraestructura con la que Perú busca fortalecer su conexión con los mercados internacionales.

Para las empresas panameñas interesadas en ampliar sus operaciones fuera del país, el mercado peruano ofrece alternativas que van desde proyectos turísticos hasta servicios especializados y actividades vinculadas al comercio regional.

La experiencia de las compañías que ya han anunciado inversiones en Perú constituye un punto de partida para explorar nuevas oportunidades de negocio entre ambos países.

Precisamente, para impulsar nuevas inversiones empresariales desde Panamá, la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) organizará, este mes, el evento Invest Peru en nuestro país.

Se tratará de un seminario en el que funcionarios del Estado peruano brindarán información especializada acerca de la macroeconomía peruana, el clima de inversión y las oportunidades que el Perú ofrece a la inversión extranjera.