Prevención después de un sismo: qué revisar antes de regresar a una vivienda o empresa

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Después de un sismo, revisar las condiciones de una vivienda o un espacio de trabajo es fundamental para prevenir accidentes y reconocer posibles afectaciones. Aunque algunas grietas pueden ser superficiales, otras podrían indicar daños importantes y requieren una evaluación profesional.

Como parte de las acciones de orientación y prevención, SURA Panamá destaca la importancia de identificar señales de alerta y priorizar la seguridad.

¿Qué señales de alerta se deben identificar?

Durante la revisión de un inmueble, es importante prestar atención a los siguientes indicios:

Grietas diagonales o en forma de escalera , especialmente si atraviesan muros o aumentan de tamaño.

Columnas o paredes inclinadas , pisos desnivelados o hundimientos.

Puertas y ventanas que repentinamente dejan de abrir o cerrar.

Concreto desprendido o acero expuesto , señales que requieren atención inmediata.

Elementos sueltos o inestables, como cielos rasos, lámparas, molduras y componentes de fachadas.

En edificios, también se recomienda revisar las escaleras, los pasillos y los estacionamientos, así como observar posibles afectaciones tanto en los muros interiores como en los exteriores.

¿Qué hacer si se identifican daños?

La seguridad debe ser la prioridad. Ante una posible afectación, se recomienda:

Evacuar si hay olor a gas, fugas de agua, cables dañados o señales de inestabilidad estructural.

Evitar ingresar nuevamente al inmueble si existen dudas sobre su seguridad, hasta contar con una evaluación adecuada.

Tomar fotografías de los daños y registrar la fecha para documentar las afectaciones.

La prevención y la información oportuna son herramientas clave para reconocer posibles riesgos y tomar decisiones responsables después de un evento sísmico.

Si eres asegurado de SURA y necesitas acompañamiento, puedes comunicarte con la compañía para recibir orientación y atención. Conoce sus canales oficiales:

📞Línea de atención: 800-8888

💬Línea de WhatsApp: 6328-7872