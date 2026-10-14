Después de un sismo, revisar las condiciones de una vivienda o un espacio de trabajo es fundamental para prevenir accidentes y reconocer posibles afectaciones. Aunque algunas grietas pueden ser superficiales, otras podrían indicar daños importantes y requieren una evaluación profesional.

Como parte de las acciones de orientación y prevención, SURA Panamá destaca la importancia de identificar señales de alerta y priorizar la seguridad.

Prevención después de un sismo: qué revisar antes de regresar a una vivienda o empresa

¿Qué señales de alerta se deben identificar?

Durante la revisión de un inmueble, es importante prestar atención a los siguientes indicios:

  • Grietas diagonales o en forma de escalera, especialmente si atraviesan muros o aumentan de tamaño.

  • Columnas o paredes inclinadas, pisos desnivelados o hundimientos.

  • Puertas y ventanas que repentinamente dejan de abrir o cerrar.

  • Concreto desprendido o acero expuesto, señales que requieren atención inmediata.

  • Elementos sueltos o inestables, como cielos rasos, lámparas, molduras y componentes de fachadas.

En edificios, también se recomienda revisar las escaleras, los pasillos y los estacionamientos, así como observar posibles afectaciones tanto en los muros interiores como en los exteriores.

Prevención después de un sismo: qué revisar antes de regresar a una vivienda o empresa

¿Qué hacer si se identifican daños?

La seguridad debe ser la prioridad. Ante una posible afectación, se recomienda:

  • Evacuar si hay olor a gas, fugas de agua, cables dañados o señales de inestabilidad estructural.

  • Evitar ingresar nuevamente al inmueble si existen dudas sobre su seguridad, hasta contar con una evaluación adecuada.

  • Tomar fotografías de los daños y registrar la fecha para documentar las afectaciones.

La prevención y la información oportuna son herramientas clave para reconocer posibles riesgos y tomar decisiones responsables después de un evento sísmico.

Si eres asegurado de SURA y necesitas acompañamiento, puedes comunicarte con la compañía para recibir orientación y atención. Conoce sus canales oficiales:

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