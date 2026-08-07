Seiko Boutique Panamá reabre sus puertas con una renovada experiencia de lujo global

Seiko, la reconocida marca japonesa de relojería con 145 años de historia, celebró anoche la reapertura oficial de su Boutique Seiko en la Ciudad de Panamá, tras un proceso de remodelación integral iniciado en marzo de 2026. El renovado espacio adopta la nueva imagen conceptual e identidad arquitectónica de las boutiques insignia de Seiko alrededor del mundo, y reafirma el compromiso a largo plazo de la marca con el mercado panameño y la región.

El evento reunió a representantes de Seiko llegados especialmente desde Japón, socios comerciales, clientes, coleccionistas, apasionados de la marca, proveedores, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes fueron testigos de una velada que combinó protocolo, tradición japonesa y una nueva propuesta de experiencia de compra.

Presente en Panamá desde 1977 y con esta boutique exclusiva operando desde 2017, Seiko ha consolidado un espacio de referencia para quienes valoran la excelencia de la relojería japonesa. La reapertura reafirma la sólida aceptación y credibilidad que la marca goza hoy entre coleccionistas, clientes y entusiastas locales, respaldada por una presencia internacional a la vanguardia del sector.

Una ceremonia con sello japonés

La ceremonia oficial dio inicio con las palabras de bienvenida de Swiss Sport Corporation, distribuidor oficial de Seiko en Panamá, y del señor Yukiaki Suganuma, Senior Vice President de la División Global de Seiko, quien viajó especialmente desde Japón para ser parte de esta ocasión.

Como parte del protocolo, los asistentes presenciaron el tradicional corte de cinta y la ceremonia japonesa del Kagami Biraki, ritual centenario que simboliza la prosperidad, los nuevos comienzos y el éxito compartido. La noche incluyó además una presentación artística de danza y música que rindió homenaje a la riqueza cultural de Japón en un ambiente que reflejó la armonía entre tradición y modernidad que distingue a la marca.

La nueva Boutique Seiko Panamá

El renovado espacio invita al público a descubrir las cinco colecciones insignia de la marca: King Seiko, Prospex, Presage, Astron y Seiko 5 Sports, en un ambiente inspirado en el mismo concepto que distingue a las boutiques Seiko en el resto del mundo. Con esta reapertura, Panamá se suma a una exclusiva red internacional de boutiques que refleja la vigencia y proyección de la marca a nivel global.

Con este importante hito, Seiko reafirma su vocación de acercar la esencia de la relojería japonesa; precisión, durabilidad, diseño sofisticado y un compromiso absoluto con la satisfacción del cliente, a sus clientes, coleccionistas y entusiastas en Panamá, abriendo un nuevo capítulo en la historia de la marca en el país.