TCL presenta la C360, la lavadora-secadora que simplifica tu rutina diaria

El nuevo modelo combina tecnologías de limpieza, funciones inteligentes y eficiencia energética para mantener las prendas frescas, limpias y protegidas.

TCL, líder mundial en electrónica de consumo, presenta la Lavadora-Secadora C360, una solución diseñada para optimizar las tareas del hogar y ofrecer un cuidado integral de las prendas. Con 28 años de innovación y experiencia en la industria de lavadoras, la compañía amplía su presencia en Latinoamérica con un equipo que combina versatilidad, tecnología y eficiencia.

La C360 incorpora diversas funciones de lavado y secado que se adaptan al tipo de tejido, el tamaño de la carga y el nivel de suciedad. Sus tecnologías están diseñadas para ayudar a eliminar bacterias, hongos, alérgenos y residuos, contribuyendo a una limpieza más profunda.

Limpieza profunda y cuidado de las prendas

La función Steam Wash utiliza vapor caliente que penetra en los tejidos para ayudar a eliminar manchas difíciles y olores desagradables. Por su parte, el ciclo Cuidado de Alergias combina temperaturas más elevadas y enjuagues intensivos para reducir los residuos que pueden provocar reacciones alérgicas. La tecnología Dynamic Rinse optimiza el flujo de agua para mejorar el enjuague y disminuir los restos de detergente.

Además, el Sello AntiBac protege el espacio entre el tambor y la puerta, ayudando a minimizar los riesgos de contaminación.

Tecnología inteligente para la rutina diaria

El sistema Magic Flow ofrece ocho patrones de movimiento del tambor que ajustan la velocidad y la intensidad del lavado según las características de las prendas, favoreciendo una limpieza eficaz sin descuidar los tejidos.

Para mayor comodidad, la función activeFresh mantiene el tambor en movimiento suave hasta 10 horas después del ciclo, ayudando a conservar la frescura de la ropa. La conectividad Wi-Fi permite controlar las funciones del equipo de forma remota.

Rendimiento y eficiencia energética

La C360 incorpora ciclos diseñados para optimizar el consumo. Effiwash realiza lavados más prolongados sin calentar el agua, mientras que Turbo Speed ofrece ciclos rápidos de entre 15 y 30 minutos, ideales para prendas poco sucias.

Su Motor Inversor BLDC proporciona un funcionamiento eficiente, silencioso y duradero, respaldado por una garantía de 10 años.

Sobre TCL: TCL opera en más de 160 mercados y desarrolla productos de electrónica de consumo y electrodomésticos, con un enfoque en investigación, innovación y tecnología para mejorar la experiencia de los usuarios.